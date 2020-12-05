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Лукашенко озвучил "планы НАТО", о которых в НАТО не знают

НАТО отвергает обвинения со стороны Александра Лукашенко в подготовке альянсом военной группировки для захвата земель Беларуси. Об этом ТАСС заявили в пятницу в пресс-службе НАТО, подчеркнув, что действия альянса носят исключительно оборонительный характер.


“НАТО не представляет военной угрозы Беларуси и не наращивает силы в регионе, как неоднократно разъяснял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Действия НАТО носят сугубо оборонительный характер, и никто не должен использовать обвинения в наращивании [альянсом] военного присутствия под предлогом репрессий против мирных протестующих”, – заявили в штаб-квартире НАТО.

“На этой неделе министры иностранных дел НАТО (на видеоконференции 1-2 декабря – прим. ТАСС) обсуждали ситуацию в Беларуси и призвали Минск и Москву уважать права народа Беларуси самостоятельно определять свое будущее путем инклюзивного политического диалога. Все страны НАТО поддерживают суверенную и независимую Беларусь”, – утверждал собеседник агентства.

30 ноября Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в очередной раз выступил с утверждениями, что Россия нарушила территориальную целостность Украины и создала “значительный военный потенциал” в Крыму. По его словам, в ответ на это “альянс принял решение расширить передовое присутствие на своем Восточном фланге”, в частности, развернув четыре многонациональные тактические группы в странах Прибалтики и Польши. По его словам, “альянс также активизировал проведение учений” и “нарастил свое присутствие в Черноморском регионе – на море, суше и в воздухе”.

2 декабря Лукашенко на саммите лидеров стран ОДКБ заявил, что в НАТО создается военная группировка для захвата западных беларуских земель, принадлежность которых, по его словам, пытаются приписывать Польше.
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