Качанова в Институте журналистики БГУ





Вопрос от студента: Действительно ли Наталья Эйсмонт любит «Массандру»?





Кочанова: Вот вы сказали: «Вот вы приближенная». Я не приближенная. Я руководитель госоргана, как многие другие <...> Это не тот человек, у него [Лукашенко] нет приближенных. Если ты сегодня накосячил, то ты будешь отвечать еще больше, чем кто-либо другой <...>





«Приближенных у него нет! В этом его сила. Его не за что взять сегодня, ухватить всем, кому хотелось. Потому что у него нет щитов, он не олигарх, у него нет никакого бизнеса. Он делает все <...> Он очень честный и справедливый человек — это правда.





Я таких людей не встречала. Можете воспринимать это, как хотите, но это правда. Я не встречала. Поэтому про вот этот разговор [про «Массандру»] я, конечно, ему передам, как только будет возможность. Скажу: «Александр Григорьевич, ребята спрашивают».





Вопрос от студента: Вы не просто чиновник, но еще и женщина. Так вот, как женщина, что вы думаете по поводу слов Лукашенко о том, что конституция у нас не под женщину?





Кочанова: Журналисты умеют вывернуть, перевернуть и в заголовок написать то, что будет интересно для общества. Говоря об этом, президент имел в виду не то, что женщина не может быть президентом в нашей стране. У нас такое равноправие сейчас, что женщины на себя взяли уже очень много.





Он [Лукашенко] говорил о том, что конституция, которая была принята, – это архисложный труд. Надо понимать, что жизни у тебя, как у обыкновенного человека, не будет. Ведь вы посмотрите, по сравнению с другими государствами у нас президент несет ответственность за все. Чтобы не произошло в нашей стране.





Я позавчера была на совещании – мы встречались с главными редакторами наших телекомпаний – они задали мне похожий вопрос. Я им говорю: «Вы понимаете, если в нашей стране кто и виноват во всем, так это президент». Все на одного человека.





Он говорил о том, что это очень тяжело и женщине потянуть такую нагрузку будет не просто. Это не просто представительские функции – да, у нас есть правительство, администрация президента, много структур, но наша конституция подразумевает то, что это президентская страна. Та, где на президента возложены очень жесткие функции <...>





Только исходя из этого президент – он очень по-доброму относится к женщинам как и любой мужчина, с пониманием. Он подразумевал, что это очень тяжело. И женщине справиться будет не просто в силу того, что у женщины…





Я вам даже скажу больше: знаете, у меня так в жизни сложилось, что пришлось работать в коллективах, где были в основном мужчины <...> Даже чисто – девочки знают – если мужчина прическу не сделал, он всегда красивый. А женщина надо и то, и это.





Ну а вообще, у нас Конституция сегодня такая, что президент – это не только представительские функции. Это очень тяжелый труд, где по каждому направлению контроль».





Вопрос от студента: в нашей стране сейчас есть две популярные женщины – вы и [пресс-секретарь Лукашенко] Наталья Эйсмонт. Какие между вами отношения?





Кочанова: Очень хорошие. Несмотря на то, что по возрасту это моя дочь. У меня две дочки, одна из них как раз по возрасту как она [Эйсмонт]. Я с ней познакомилась, когда пришла работать в город Минск. Всю жизнь до этого работала в регионе.





Чем она мне нравится – она очень профессиональная. Она 10 лет проработала на телевидении. Я люблю небезразличных людей, неравнодушных. У которых есть свои убеждения, которые четко понимают, чего они хотят от этой жизни. Кроме того, красивая, молодая женщина. Еще раз повторюсь: у меня с ней хорошие отношения, потому что я вижу в таких молодых людях перспективу для нашей страны.





Вопрос от студента: какие СМИ вы читаете?





Кочанова: Не буду оригинальна. У меня вообще времени не так много. Я встаю в 6 часов утра и включаю сразу телевизор. Я всегда говорю руководителям СМИ – критики с моей стороны в их адрес звучит достаточно много. Мужчина, может, и не смотрит утром телевизор – не каждый мужчина может одной рукой делать это, второй – смотреть в смартфон.





А женщине нужны две руки, чтобы глаза накрасить. Так что как фон я включаю телевидение. Смотрю новостные программы. Вечером у меня остается тоже только телевидение. Как правило, я могу что-то посмотреть в 22:30.





Газеты я читаю в силу своей профессиональной деятельности <...> Я консерватор по натуре, люблю печатные издания. Если открыть мой телефон, можно увидеть там телеграм. Подписалась на несколько телеграм-каналов, когда есть возможность, просматриваю. «Пул первого», ну, и Nexta у меня так есть».





Далее – лучшие цитаты Кочановой

О независимых медиа: «Что касается негосударственных СМИ: я в хороших отношениях с главредом «Нашей Нивы». Но как я могу хорошо относиться к «НН», когда обо мне там только ложь? Я всегда была очень открытая, каждый месяц у меня была прямая трансляция, где я отвечала на вопросы».





О журналистике: «Журналистика — не преступление. Журналистов привлекают к ответственности, как и других людей, за несанкционированные мероприятия. Журналисты, равно как и другие люди, а это законы не 2020 года, а те, что действуют уже много лет. За несанкционированные мероприятия люди должны быть привлечены к ответственности».





О госСМИ: «То, что вещают наши товарищи, которые уехали за границу, как к этому относиться? Они же вещают ложь, абсолютную ложь. В госСМИ я не вижу лжи. Если вы видели — докажите».





О том, как журналистам работать по воскресеньям, передавая информацию с протестов: «А вам осветить [митинг] — это собственная инициатива? Зачем вам это? Я не хожу на эти акции, но что вы хотите на них? Чтоб вы все понимали. Эти все выходы ни к чему хорошему не приведут. Я недавно была у врачей, и одна женщина мне сказала, что выходила и будет выходить. Так вот. Если завтра начнётся стрельба, то в этом будете виноваты вы и такие, как вы».





О поездке в Югославию в 1989-м: «Я впервые выезжаю за границу. В магазинах изобилие, красивая страна, люди, все в порядке. Но в это время уже в кинотеатрах идут порнографические фильмы, уже уходит духовность и нравственность. И через несколько лет всю страну просто разбомбили».