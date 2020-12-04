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Путило опровергает информацию о задержании его иформатора

Степан Путило опроверг информацию о задержании информаторов, которые чливали ему телефонные разговоры людей из окружения Лукашенко.


Игорь Макар, бывший спецназовец и замкомандира антитеррористического подразделения МВД Беларуси «Алмаз», в эфире телеканала «Белсат» заявил о задержании нескольких сотрудников КГБ, которые якобы прослушивали людей из близкого окружения Лукашенко и сливали записи их разговоров (в том числе бесед с голосом пресс-секретаря «президента» Натальи Эйсмонт) Степану Путило, автору известного телеграм-канала, который нельзя называть.

Макар, по его словам, узнал о задержании от источника в КГБ. Подтверждения этим данным нет.

«Те люди, которые задержаны, четыре человека, — это оперативно-технический отдел, — сказал Макар журналисту «Белсата». — Они занимались прослушкой высокопоставленных чиновников». 

Экс-спецназовец добавил, что, по его сведениям, в КГБ ведется большая работа по предотвращению подобных сливов в дальнейшем, чтобы чиновники не увидели, «как за ними следили и как к ним относились».

Задержанные четыре человека обладали «очень, очень большим количеством информации» и многое, как уверены оперативники, уже успели сообщить Степану Путило, продолжил Макар. По его версии, новых сливов не будет — но по мере обработки будут публиковаться «старые», то есть те, которые Путило получил ранее, но пока не обнародовал.

В комментарии «Белсату» Степан Путило опроверг высказывания Игоря Макара. Основатель известного телеграм-канала отметил, что его информатор с ним на связи, а скоро будет новый слив.

Напомним, в сети опубликованы уже четыре телефонные беседы приятелей Лукашенко. В последних двух звучит голос, как утверждается, пресс-секретаря так называемого президента Натальи Эйсмонт. 

Она то договаривается с, вероятно, главой ФХБ Дмитрием Басковым о совместной поездке во дворы Минска для срезания бело-красно-белых лент в компании вина «Массандра». То, созваниваясь уже с, похоже, личным охранником Лукашенко Николаем Латышенком, жалуется на самочувствие, признается, что подозревает у себя коронавирус, и раскрывает любопытные подробности о чиновниках из АП.
Источник: kyky.org
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