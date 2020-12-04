Bloomberg: Тихановская — в топ-50 людей 2020 года
Светлана Тихановская попала в топ-50 людей 2020 года по версии Bloomberg, американского делового журнала.
Белорусскому оппозиционному политику посвящен целый раздел. В нем рассказывается ее невероятная история, как "непредвиденная компания превратилась в самый большой вызов за всю историю давнего диктатора Александра Лукашенко". Отмечается, что с лета 2020-го Тихановская вынуждена находиться за границей.
В топ-50 попали не только политики, но и представители бизнеса, финансового сектора, науки и т.д. Bloomberg обратил внимание на людей, "достижения которых заслуживают признания".
13:07 04/12/2020
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