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Карбалевич: Саммит ОДКБ стал для Лукашенко унизительным

Политический обозреватель Валерий Карбалевич прокомментирвал истерику Лукашенко во время онлайн-саммита ОДКБ

"На всех предыдущих саммитах ОДКБ Лукашенко чувствовал себя уверенно, выступал с различными инициативами, снисходительно смотрел на других членов этой организации и время от времени критиковал их.

Саммит ОДКБ 2 декабря прошел для Лукашенко довольно унизительно. Остальные лидеры стран-членов союза смотрели на представителя Беларуси с сочувствием. Так ведут себя цивилизованные люди в палате тяжелобольного.

И это невысказанное сочувствие сильно раздражало Лукашенко. Ему бы лучше помолчать. В таком случае было бы не так очевидно, в каком возбужденном состоянии он находится.

Однако это не в его стиле. Он начал оправдываться:

«Мы это точно усвоили, речь идет о создании военной группировки НАТО для захвата этих [западных белорусских] земель… Это не цветные революции, это просто мятеж. Революции - это когда есть основа для революции, когда низшие классы не хотят, а высшие не могут, и так далее, и когда есть революционеры. Ни у нас, ни у вас сегодня нет революционеров».

Ничего нового Лукашенко не сказал. То, что в Беларуси не может быть почвы для революции, что протесты организованы Западом, что НАТО собирается захватить Беларусь, он говорил м раньше. Но это была пропаганда для внутреннего использования и воздействия на российскую аудиторию.

Но вряд ли стоило предлагать руководителям постсоветских государств такую примитивную версию. Они же люди опытные. Им немного обидно, когда их принимают за лохов, которым можно вешать лапшу на уши. Это как раз тот случай, когда молчание - золото", - пишет политический обозреватель Валерий Карбалевич в своем телеграм-канале.
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