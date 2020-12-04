Карбалевич: Саммит ОДКБ стал для Лукашенко унизительным

"На всех предыдущих саммитах ОДКБ Лукашенко чувствовал себя уверенно, выступал с различными инициативами, снисходительно смотрел на других членов этой организации и время от времени критиковал их.





Саммит ОДКБ 2 декабря прошел для Лукашенко довольно унизительно. Остальные лидеры стран-членов союза смотрели на представителя Беларуси с сочувствием. Так ведут себя цивилизованные люди в палате тяжелобольного.





И это невысказанное сочувствие сильно раздражало Лукашенко. Ему бы лучше помолчать. В таком случае было бы не так очевидно, в каком возбужденном состоянии он находится.





Однако это не в его стиле. Он начал оправдываться:





«Мы это точно усвоили, речь идет о создании военной группировки НАТО для захвата этих [западных белорусских] земель… Это не цветные революции, это просто мятеж. Революции - это когда есть основа для революции, когда низшие классы не хотят, а высшие не могут, и так далее, и когда есть революционеры. Ни у нас, ни у вас сегодня нет революционеров».





Ничего нового Лукашенко не сказал. То, что в Беларуси не может быть почвы для революции, что протесты организованы Западом, что НАТО собирается захватить Беларусь, он говорил м раньше. Но это была пропаганда для внутреннего использования и воздействия на российскую аудиторию.



