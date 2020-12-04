США призывают Минск освободить всех политзаключённых и начать диалог

Это не диалог





Биган говорил о том, что в Беларуси с августа нарушаются обязательства перед ОБСЕ и грубо попираются права человека, цитирует БелаПАН сообщение пресс-службы Госдепартамента США. Политзаключёнными признаны более ста человек, задержанных за реализацию прав человека и фундаментальных свобод.





Биган ссылался на данные из доклада, подготовленного по белорусской ситуации в рамках Московского механизма ОБСЕ. По словам дипломата, докладчик делает справедливый вывод, когда призывает власти прекратить репрессии, прислушаться к людям и провести свободные и честные выборы.





"Они должны начать конструктивный диалог с Координационным советом и белорусским гражданским обществом", — сказал Биган.





Доклад по Беларуси, подготовленный в рамках Московского механизма ОБСЕ Вольфгангом Бенедеком, упоминал в своем выступлении и министр иностранных дел Польши Збигнева Рау. Он тоже согласился с выводами докладчика: Беларуси нужны новые выборы и общественный диалог. По словам Рау, ОБСЕ может содействовать этому процессу.





О ситуации в Беларуси на саммите также говорили главы внешнеполитических ведомства Литвы и Латвии.





Глава литовского МИД Линас Линкявичюс, в частности, призвал международное сообщество более активно реагировать на политический кризис в Беларуси: оказывать давление на белорусские власти, требовать ответственности за систематические нарушения прав человека и помогать гражданскому обществу.





Латвийский министр Эдгарс Ринкевичс также призвал партнёров по ОБСЕ поддержать белорусское гражданское общество. Обращаясь к официальному Минску, он призвал его прекратить насилие против мирных демонстрантов и начать политический диалог с оппозицией.





Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, который также выступал на заседании СМИД ОБСЕ, высказался против "надуманного использования отдельными государствами-участниками ОБСЕ устаревших политизированных механизмов" и против "принятия государствами-участниками односторонних ограничительных мер". Макей в очередной раз заявил о контрпродуктивном характере санкций, "особенно экономических, которые никогда не достигают своих целей и лишь углубляют пропасть недоверия между странами". Его слова приводит пресс-служба МИД Беларуси.