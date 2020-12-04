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США призывают Минск освободить всех политзаключённых и начать диалог

Освободить всех политзаключённых и незаконнозадержанных, а также начать диалог с гражданским обществом призвал белорусские власти заместитель госсекретаря США Стивен Биган на заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ. Заседание проходит в эти дни, 3-4 декабря, в формате видеоконференции.

Это не диалог

Биган говорил о том, что в Беларуси с августа нарушаются обязательства перед ОБСЕ и грубо попираются права человека, цитирует БелаПАН сообщение пресс-службы Госдепартамента США. Политзаключёнными признаны более ста человек, задержанных за реализацию прав человека и фундаментальных свобод.

Биган ссылался на данные из доклада, подготовленного по белорусской ситуации в рамках Московского механизма ОБСЕ. По словам дипломата, докладчик делает справедливый вывод, когда призывает власти прекратить репрессии, прислушаться к людям и провести свободные и честные выборы.

"Они должны начать конструктивный диалог с Координационным советом и белорусским гражданским обществом", — сказал Биган.

Доклад по Беларуси,  подготовленный в рамках Московского механизма ОБСЕ Вольфгангом Бенедеком, упоминал в своем выступлении и министр иностранных дел Польши  Збигнева Рау.  Он тоже согласился с выводами докладчика: Беларуси нужны новые выборы и общественный диалог. По словам Рау, ОБСЕ может содействовать этому процессу.

О ситуации в Беларуси на саммите также говорили главы внешнеполитических ведомства Литвы и Латвии.

Глава литовского МИД Линас Линкявичюс, в частности, призвал международное сообщество более активно реагировать на политический кризис в Беларуси: оказывать давление на белорусские власти, требовать ответственности  за систематические нарушения прав человека и помогать гражданскому обществу.

Латвийский министр Эдгарс Ринкевичс также призвал партнёров по ОБСЕ поддержать белорусское гражданское общество. Обращаясь к официальному Минску, он призвал его прекратить насилие против мирных демонстрантов и начать политический диалог с оппозицией.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, который также выступал на заседании СМИД ОБСЕ,  высказался против "надуманного использования отдельными государствами-участниками ОБСЕ устаревших политизированных механизмов" и против "принятия государствами-участниками односторонних ограничительных мер". Макей в очередной раз заявил о контрпродуктивном характере санкций, "особенно экономических, которые никогда не достигают своих целей и лишь углубляют пропасть недоверия между странами". Его слова приводит пресс-служба МИД Беларуси.
Еврорадио
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