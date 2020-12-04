







Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь второго созыва, руководитель оппозиционной депутатской группы «Республика», лидер незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Свобода) Сергей Скребец.





По его словам, само содержание сливов телефонных переговоров не представляет большого интереса, поскольку никаких секретов не выдаёт.





«Подтверждается лишь то, что за ближним окружением Лукашенко идёт тотальная слежка, и на это тратятся огромные деньги. Ну например, стоимость одного дня слежки “топтунов” стоит примерно 250 -500 долларов в сутки. Мне один высокопоставленный силовик говорил в 2004 году, что дома с женой даже в спальне боится говорить про свою работу», - рассказал он.





Скребец вспомнил, что, будучи депутатом Палаты представителей второго созыва, вместе со своими коллегами не то, что в кабинете - даже в коридоре возле подоконника боялись говорить.





«Замечу, что это было 20 лет назад. В 2003 году, когда были в кафе на проспекте Скорины, к нам подошёл официант и сказал шёпотом: “У вас под столиком микрофон”. Я говорю, что мы пересядем, а он отвечает: “Бесполезно”», - поделился историей он.





Скребец отмечает, что сейчас в КГБ идёт борьба между кланами за возможность перехватить власть «под шумок народного гнева».





«И конечно, это они сливают и будут сливать информацию для наведения в стране праведного хаоса. Они даже не допускают возможность прихода к власти новой или старой оппозиции. Вариант совместного блока новой и старой оппозиции не просматривается в принципе, и это повышает их шансы на приход к власти после Лукашенко», - подчеркнул он.





Скребец обратил внимание, что в президиуме и даже в самом Координационном совете практически отсутствует старая оппозиция, «сидевшая годами в тюрьмах и на Окрестина. «Теперь пришли новые политзеки, и им плевать на старых», - подытожил он.





Напомним, что накануне в сеть попал новый слив телефонных переговоров, где обсуждается закулисная жизнь высшего руководства Беларуси. Предположительно речь идет о разговоре пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт и охранника и личного помощника президента Николая Лат енка.