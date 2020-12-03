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Власти хотят состряпать законы для ограничения "деструктивной" информации в Сети

В Администрации Лукашенко признали "большую вовлеченность" белорусов в различные интернет-сообщества с протестным контентом.

Об этом 3 декабря заявил замглавы Администрации президента Андрей Кунцевич на круглом столе в парламенте. Главной задачей государства Кунцевич назвал обеспечение информационной безопасности, так как "основные сражения за Беларусь сегодня проходят не на улице и даже не в высоких кабинетах, а именно в информационном поле". 

Решением проблемы чиновник считает развитие национальных СМИ и корректировка нормативно-правовой базы.

"В погоне за сенсациями отдельные СМИ <…> недостоверно освещали события в нашей стране, становились пособниками организаторов несанкционированных выступлений, стремясь придать им радикальный, антигосударственный характер", - цитирует Кунцевича Белта.

Идеолог Администрации считает, что "нужны действительно новые решения, в том числе и на законодательном уровне, позволяющие регламентировать работу с контентом в социальных сетях и мессенджерах, которые для многих заменяют традиционные источники информации".

"Ряд стран не стесняются идти таким путем. Я полагаю, что их опыт может быть полезен и в наших реалиях", - сказал Кунцевич.

"Так, мониторинг информационного пространства свидетельствует о большой вовлеченности граждан в различные интернет-сообщества деструктивного характера. 

К примеру, более 1 тыс. Telegram-каналов созданы специально для координации протестного движения на уровне дворовых и районных территорий, а также крупных предприятий. В разрезе районов Минска вовлеченность варьируется от 6 до 15% всего населения административно-территориальных единиц столицы. 

Ежедневно там генерируется от 50 до 100 тыс. сообщений. Согласитесь, это внушительные цифры, оставлять без внимания которые мы не имеем права", - заявил идеолог. 

Он добавил, что в случае угрозы информационной безопасности страны все без исключения государственные органы обязаны принимать меры по ее защите. 

"К сожалению, и это нужно откровенно признать, на определенном этапе мы сталкивались с неразворотливостью, некомпетентностью и пассивностью в отстаивании государственных интересов со стороны отдельных ведомств. Зачастую министерству информации приходилось сражаться в одиночку", - пояснил он.

Напомним, что накануне  Экономический суд удовлетворил иск Министерства информации и лишил портал Tut.by статуса СМИ.
Источник: ej.by
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