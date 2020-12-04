



Соответствующее заявление он сделала на 27-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходило в режиме онлайн, информирует БелТА





«Как и любое другое государство - участник ОБСЕ, мы стремимся установить необходимый баланс между полноценным обеспечением прав и свобод граждан и поддержанием надлежащего уровня безопасности и порядка в обществе. Как всем нам известно, универсальных решений для этого не существует. Определять будущее Беларуси - дело белорусского народа», - отметил Макей.





По признанию главы МИД, Беларусь переживает сложный политический период.





«Приоритет отдается защите внутреннего порядка, стабильности, суверенитета и стимулированию социального диалога по важнейшим общественным вопросам в рамках проводимой конституционной реформы», - уточнил он.





Макей пояснил, что «социальные стрессы, как и в Беларуси, возникают и в других государствах - участниках ОБСЕ».





И все же такого -- чтобы дело дошло до пыток, издевательств и фактически -- концлагерей ни в одной стране ОБСЕ не было. Да и что касается народа, то Макей явно говорит не о том народе, который действительно хочет сам определять свою судьбу, сам выбирать президента и иметь в своей стране право голоса.