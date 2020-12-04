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А Макей всё про народ говорит. Но, кажется, свой народ он знает поименно

Министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что определять будущее Беларуси - дело белорусского народа.


Соответствующее заявление он сделала на 27-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходило в режиме онлайн, информирует БелТА.

«Как и любое другое государство - участник ОБСЕ, мы стремимся установить необходимый баланс между полноценным обеспечением прав и свобод граждан и поддержанием надлежащего уровня безопасности и порядка в обществе. Как всем нам известно, универсальных решений для этого не существует. Определять будущее Беларуси - дело белорусского народа», - отметил Макей. 

По признанию главы МИД, Беларусь переживает сложный политический период.

«Приоритет отдается защите внутреннего порядка, стабильности, суверенитета и стимулированию социального диалога по важнейшим общественным вопросам в рамках проводимой конституционной реформы», - уточнил он.

Макей пояснил, что «социальные стрессы, как и в Беларуси, возникают и в других государствах - участниках ОБСЕ».

И все же такого -- чтобы дело дошло до пыток, издевательств и фактически -- концлагерей ни в одной стране ОБСЕ не было. Да и что касается народа, то Макей явно говорит не о том народе, который действительно хочет сам определять свою судьбу, сам выбирать президента и иметь в своей стране право голоса. 
"Белорусский партизан"
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