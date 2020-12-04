Гайдукевич хочет запретить заниматься политикой тем, кто финансируется извне
Депутат Палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в эфире телеканала ОНТ предложил «закрыть возможность заниматься политикой и участвовать в политических процессах тем, кто финансируется извне».
«Это общемировая практика. Финансируешься извне — кто платит, тот заказывает музыку», — сказал он.
По его словам, если какой-либо политик финансируется из-за рубежа, то он никогда не будет отстаивать интересы своей страны.
Напомним, что Александр Лукашенко удерживает власть в значительной степени благодаря российским кредитам и иным финансовым вливаниям. Намерен ли Гайдукевич запретить Лукашенко заниматься политикой?
"Белорусский партизан"
09:24 04/12/2020
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