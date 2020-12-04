











«Это общемировая практика. Финансируешься извне — кто платит, тот заказывает музыку», — сказал он.





По его словам, если какой-либо политик финансируется из-за рубежа, то он никогда не будет отстаивать интересы своей страны.





Напомним, что Александр Лукашенко удерживает власть в значительной степени благодаря российским кредитам и иным финансовым вливаниям. Намерен ли Гайдукевич запретить Лукашенко заниматься политикой?