+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Слухи: Бывший боец «Алмаза» сообщил о задержании сотрудников КГБ, которые обнародовали аудио чиновников

Бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Беларуси «Алмаз» Игорь Макар сообщил в эфире «Белсата», что буквально на днях задержаны четверо сотрудников Комитета госбезопасности, которые обнародовали скандальные аудиозаписи.


По его словам, все четверо задержанных работали в оперативно-техническом управлении КГБ, которое занимается прослушиванием телефонных разговоров высокопоставленных чиновников. Макар сослался на свой источник в КГБ.

Напомним, что в последние дни в Телеграм появилось сразу несколько скандальных аудиозаписей разговоров людей, приближенных к Лукашенко - они обсуждали убийство Романа Бондаренко и коронавирус. Кроме того, было обнародовано видео, снятое силовиками. О каких записях идет речь, пока непонятно. Да и КГБ, по традиции, ни о чем не сообщает и ничего не комментирует.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]