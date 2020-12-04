



По его словам, все четверо задержанных работали в оперативно-техническом управлении КГБ, которое занимается прослушиванием телефонных разговоров высокопоставленных чиновников. Макар сослался на свой источник в КГБ.





Напомним, что в последние дни в Телеграм появилось сразу несколько скандальных аудиозаписей разговоров людей, приближенных к Лукашенко - они обсуждали убийство Романа Бондаренко и коронавирус. Кроме того, было обнародовано видео, снятое силовиками. О каких записях идет речь, пока непонятно. Да и КГБ, по традиции, ни о чем не сообщает и ничего не комментирует.