Социолог, руководитель Беларуской аналитической мастерской, профессор Андрей Вардомацкий в ходе прошедшей онлайн-конференции рассказал о результатах опросов, проведенных возглавляемой им Белорусской аналитической мастерской (БАМ) после 9 августа.





Мотивация протестующих





В частности, он назвал 5 мотивов протеста, которые были зафиксированы в фокус-группах, проведенных в Беларуси.





Среди них - снижение болевого порога. Выяснилось, что люди готовы продолжать протестовать, несмотря на насилие со стороны силовиков.





У участников протестов страх трансформировался в гнев. Насилие со стороны силовиков не подавило желание протестовать, а, наоборот, усилило его.





Ориентация на долгосрочный протест (80% протестующих, члены фокус-групп, выразили готовность протестовать даже через год. При этом отсутствие успехов у протестов не вызывает у людей апатии.





Более того, протест для его участников, согласно опросам, стал психологической потребностью, средством «перезарядки» энергии.





Белорусский протест оказался протестом «без лиц». По словам Андрея Вардомацкого, обычно лидер протестов должен находится физически рядом, на улице, на балконе, на броневике и так далее. Существовала ясно выраженная потребность физического присутствия лидера где-то рядом.





«Протестующие в Беларуси, люди с высоким образовательным цензом, понимая ситуацию, как складывается судьба потенциальных или реальных политических лидеров, знают, что они через какое-то время исчезают в переулках белорусской юридического системы. В результате у белорусов просто перестала существовать в потребность в наличии политического лидера или присутствия его в стране», - рассказал Андрей Вардомацкий.





Он отметил, что у участников белорусских протестов сформировалось отсутствие психологического дискомфорта от того, что лидера нет рядом. И этот фактор тут же породил то, что мы называем самоорганизацией, феномен «плавающего» лидерства, когда обычный парень, выходя на акцию протеста, через два часа становится лидером. Он ведет колонну и говорит, где останавливаться, где поворачивать и так далее. А через два часа, возвращаясь домой, он опять становится обычным гражданином.





Также изменилось отношение к тому, что лидеры находятся за границей. И индикатором оценки их деятельности является не то, где они физически находятся, а что они делают.





«Неважно, где ты. Важно, что ты делаешь или не делаешь», - отметил Андрей Вардомацкий.





Различие в шкалах ценностей

di он="" также="" рассказал="" о="" взаимоотношении="" групп,="" которые="" поддерживают="" власть="" и="" перемены.="" ключевым="" фактором="" здесь="" является="" симметрия="" восприятия,="" как="" со="" стороны="" протестующих,="" так="" противников="" перемен.<="" div="">





По словам Андрея Вардомацкого, существует полная взаимонепереходимость, при которой ничего невозможно доказать. Это невозможно сделать не по той причине, что нельзя привести доказательства по каждому конкретному факту, а потому что сформировались две абсолютно отличающиеся друг от друга шкалы сравнений.





«Сторонники существующего официального истеблишмента имеют шкалу сравнения с 1990-ми годами. Шкала сторонников перемен заключается в сравнении ситуации в Беларуси со странами по периметру на сегодняшний день. Поскольку шкалы эти разные, существует ценностная взаимонепереходимость. Важнейшим отличием протестующих, сторонников перемен, является психологическая необходимость участвовать в процессе принятия решений. При этом у противников перемен потребность в принятии решений отсутствует», - констатировал социолог.





Причины протестов

Он также назвал четыре основные причины, приведшие к протестам: COVID-19, экономические самоощущения, фальсификации на выборах, но главная причина – брутальные действия силовиков. «Почти 70% опрошенных прямо говорят, что нормально восприняли бы фальсификацию и ничего не было бы, если бы не действия силовиков», - сообщил Андрей Вардомацкий.





По его словам, результате происходящих процессов в Беларуси происходит трансформация и по национальной идентичности. Сейчас это непрерывно наращиваемый политическо-гражданственный компонент.





Социолог напомнил, что в после президентских выборов очень многим респондентам, участвующим в протестах, задавался вопрос: «Почему вы вышли?» И никто не говорил о каких-то геополитических вещах. Это существенное отличие от украинского Майдана 2014 года. Не было разговоров о том, что Россия плохая, а Европа хорошая или наоборот. Все респонденты в Беларуси говорили о вещах сугубо внутреннего характера.





Новая динамика

Однако сейчас, по словам Андрея Вардомацкого, эта геополитическая динамика возможна. Также появилась динамика по отношению к лидерам, в виде появившихся запросов на предъявления каких-то программ и дальнейших шагов. И продолжение этих процессов гарантировано.





Социолог также сообщил, что последний опрос Белорусской аналитической мастерской зафиксировал снижение в Беларуси ориентации на Россию на 11 процентных пунктов с сентября по ноябрь. Но данному снижению предшествовал практически такой же рост с июня по сентябрь - тогда доля сторонников союза с Россией увеличилась с 39% до 52%.