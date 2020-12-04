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Канада: Лукашенко нельзя считать президентом Беларуси

Александра Лукашенко нельзя считать президентом Беларуси, поскольку ему не хватает для этого легитимности.



Об этом заявил в четверг во время 27-го министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает корреспондент Укринформа.

"Канада твердо убеждена, что Александру Лукашенко не хватает легитимности быть лидером Беларуси. Мы продолжаем отстаивать внедрение рекомендаций отчета Московского механизма, в частности освобождение всех выборочно задержанных, начала диалога по существу между властью и оппозицией для поиска мирного выхода из ситуации и прекращения насилия, совершенного властями и хорошо задокументированного", - сказал Шампань.

Он отметил, что "Канада поддерживает народ Беларуси, как всегда делала и будет делать в дальнейшем". "Мы не будем молчать, когда совершается насилие и разрушается демократия", - отметил министр.
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