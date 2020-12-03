+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В ОМОН идет брожение

Начиная с августа, из состава ОМОНа Мингорисполкома уволились по меньшей мере 100 сотрудников.


Эту информацию привёл представитель BY_POL Игорь Лобан в эфире «Вот Так TV».

По его словам, только в августе из минского ОМОНа уволились 16 человек. В сентябре к ним присоединились ещё более 25 сотрудников. Более 30 в октябре и столько же в ноябре.

«Люди увольняются, на их место принимают новых, состав обновляется, но на виду идет брожение» — резюмирует Лобан.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]