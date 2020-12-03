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Кандидат по имени Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии

Политик по имени Адольф Гитлер Уунона победил на региональных выборах в Намибии.


Как сообщает Newsweek, Адольф Гитлер Уунона (на выборы он официально шел под именем Адольф Г. Уунона) получил в своем округе 85% голосов. Он баллотировался от партии Народная организация Юго-Западной Африки, которая является правящей партией Намибии с момента получения независимости от ЮАР в 1990 году.

В интервью немецкому изданию Bild Адольф Гитлер Уунона рассказал, что в честь лидера нацистов его назвал отец.

— Он, вероятно, не понимал, кем был Адольф Гитлер. В детстве я воспринимал это как совершенно нормальное имя и только в подростковом возрасте узнал, что этот человек хотел завоевать весь мир, — заявил политик.

Намибия в конце XIX — начале XX века была колонией Германской империи. В 1904-1908 годах в ответ на восстание местных жителей немецкие солдаты убили несколько десятков тысяч человек из племен гереро и нама. В 1980-х годах ООН назвала эти события геноцидом, в начале XXI века это официально признала и Германия. При этом Берлин отказался платить репарации Намибии.
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