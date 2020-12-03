В Беларуси еще 15 человек признали политзаключенными
Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 15 человек. Текст соответствующего заявления размещен на сайте лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».
Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 15 человек, в отношении которых появилась информация о предъявлении обвинений по уголовным статьям и заключении под стражу. В отношении Александра Терешко, Ирины Счастной, Руслана Парфенова, Дениса Жука возбуждены дела по статье 293 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса Беларуси. По статье 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси проходят Сергей Ярошевич, Олег Корбан, Дмитрий Коробейник, Григорий Солодовников, Артем Винокуров, Алексей Санчук, Игорь Поваров, Евгений Юшкевич, Татьяна Екельчик, Владислав Мартинович, Иван Андрушойть — последнему вменяется в вину также часть 2 статьи 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Беларуси.
В заявлении также вновь декларируется позиция о необоснованности применения статьи 293 Уголовного кодекса для событий, происходивших в Беларуси с 9 августа, так как протестующие не участвовали в поджогах, погромах, уничтожении имущества и не оказывали вооруженного сопротивления сотрудникам органов правопорядка, а некоторые случаи насилия в отношении силовиков со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации с учетом контекста.
Белорусские правозащитники потребовали немедленного освобождения 15 человек, включенных в список, а также всех граждан, признанных политзаключенными. По данным правозащитников на 3 декабря, в стране 160 политзаключенных.
Заявление сделано от имени восьми правозащитных организаций, среди которых лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», Белорусский ПЕН-центр, «Правовая инициатива», Белорусский Хельсинкский комитет.
18:35 03/12/2020
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