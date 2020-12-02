Особа тяжкая

Раньше Лукашенко во время таких встреч клялся в готовности защищать союзника от натовских войск, которые уже лязгают оружием где-то под Брестом («Даже негры в камуфляже там по вышкам лазают!» и «Солдаты НАТО — чернокожие, желторотые и белобрысые» — его дословные цитаты о неприятельских войсках под Брестом), и заверял, что белорусы — это «те же русские, только со знаком качества». Теперь Лукашенко больше не пугает россиян неграми в камуфляже и белорусами со знаком качества. Вернее, пугает, конечно, но скорее по привычке – как, к примеру, 2 декабря на заседании совета ОДКБ, где он всерьез утверждал, что НАТО готовит захват западных территорий Беларуси. Я даже знаю, что это за территории – та самая Вейшнория, которую во время учений «Запад-2017» придумали белорусские военные, чтобы вместе с россиянами героически защитить ее от НАТОвской атаки.





Но главная тема публичных выступлений и доверительных рассказов во время встреч в формате «один на один» теперь изменилась. Нынче Лукашенко каждого встречного уверяет, что уже почти ушел, что уже топчется в прихожей в поисках шапки, и больше никогда не будет участвовать в выборах, и никто его никогда не увидит, вот только напоследок нужно провести конституционную реформу. И все они на это клюют, как караси. Хотя могли бы вспомнить, сколько разных вещей этот человек обещал за двадцать шесть лет — и Европе, и России, и белорусскому народу, — и как ловко он умеет тянуть время. Собственно, больше ничему и не научился — тянуть время да спускать с цепи ОМОН. Но если бы окружающий мир перестал позволять ему первое, то второе рассыпалось бы само по себе, как гипсовый пионер.





И сейчас происходит то же самое.





Разговоры о конституционной реформе на фоне массовых репрессий — это абсурд. Тот, кто подвергает тысячи людей пыткам, вообще не имеет права говорить о конституционной реформе.





Адекватные партнеры сказали бы ему на это «закрой рот», а не ретранслировали бы в Москве его слова о скором уходе после реформы. Потому что любые реформы и даже разговоры на эту тему начинаются с прекращения пыток и освобождения политзаключенных. Но Лукашенко вовсе не собирается никого освобождать. Он просто снова тянет время.





Вспомните, как в октябре он приходил в СИЗО КГБ. Четыре часа рассуждал перед политзаключенными о конституционной реформе. Обещал, что в следующий раз встретится с ними уже во Дворце независимости (это та самая резиденция, над которой он летал на вертолете с автоматом). О том, что заключенных с шести утра держали в «стаканах» без еды и питья, пока Лукашенко неторопливо завтракал с булочками перед телевизором, все забыли. Главное, что встретился и пообещал, значит, можно и потерпеть неудобства ради свободы и реформ. И вот чем это обернулось для кандидатов в президенты, ради которых, несомненно, все это и затевалось.





Сергею Тихановскому 29 ноября предъявлено новое обвинение. На этот раз — особо тяжкое, часть 3 статьи 130 УК Беларуси (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц либо повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия), от 5 до 12 лет лишения свободы. Это уже третье обвинение. Два первых — по статьям 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок) и 191 (воспрепятствование работе Центральной избирательной комиссии) — относятся к категории менее тяжких, и срок проведения следствия по ним не должен превышать шести месяцев. Именно столько Сергей Тихановский, арестованный 29 мая, уже провел в СИЗО. Так что Сергея пришлось бы освобождать из-под стражи — пусть даже без приглашения во Дворец независимости. Зато теперь, с новым обвинением, и срок следствия начинает отсчитываться по-новому. УПК предусматривает полтора года проведения следствия по обвинениям в особо тяжких преступлениях. К слову, никаких следственных действий с Тихановским никто и не вел. Понятно, что задача всего этого нагромождения уголовных статей вовсе не провести следствие, а просто потянуть время.







