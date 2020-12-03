



А все потому, что «той всеобъемлющей и абсолютной гегемонии Запада, которая существовала 20-30 лет назад, сегодня нет и в помине», передает его слова «СБ. Беларусь сегодня».





«Безусловно, это (введение санкций — ред.) провальная политика в современных условиях. Рациональная реакция на санкции со стороны Беларуси — это консолидация внутри страны, укрепление контактов с нашими зарубежными партнерами», — уверен Андрей Савиных.





По его мнению, «Польша решилась на такие, будем прямо говорить, хищнические действия с подачи США».





«Для мирового гегемона региональный проект Польши (новая Речь Посполитая от моря до моря), который бы контролировал через Польшу Литву, Беларусь и Украину, может быть использован для торможения России. Но с тем же успехом его можно повернуть и против континентальной Европы или континентального ЕС (так видится уместным назвать Евросоюз после выхода из него Великобритании). Полагаю, что логика американских действий находится как раз в этой парадигме. И эта тема требует самого серьезного исследования», — заявил Андрей Савиных.





Депутат обвинил Запад в двойных стандартах и предложил властям Беларуси «защищаться, а не разговоры разговаривать».





«Коллективный Запад стремительно теряет свое влияние. Это, с одной стороны, заставляет их быть агрессивными, но с другой — санкционный механизм трещит по швам и не дает нужного эффекта. Поэтому укрепление контактов с партнерами, со всеми странами, которые отваживаются проводить независимую внешнюю политику, очень важно для нас», — уверен депутат.





Ранее Телеграф сообщил, что депутат нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных заявил, вернувшись из отпуска, что в Палату представителей надо возвращать «старую практику».



