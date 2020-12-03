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"Я люблю тебя, Диего". Пеле посвятил Марадоне трогательный пост

Знаменитый бразильский футболист Пеле в своем Инстаграме посвятил большой пост легендарному игроку сборной Аргентины Диего Марадоне. В нем он говорит о дружбе и любви к недавно ушедшему футболисту.

Чемпион мира 1986 года скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

"Прошло семь дней с тех пор, как ты покинул нас. Многие люди любили сравнивать нас, — написал Пеле. — Ты был настоящим гением, который покорил весь мир. Ты волшебник с мячом в ногах, настоящая легенда.

Для меня же ты прежде всего большой друг с еще большим сердцем. Думаю, что мир был бы лучше, если бы мы меньше сравнивали друг друга, а больше восхищались. Я хочу сказать, что ты был несравненный.

На своем пути ты был честен и научил нас чаще говорить фразу "я люблю тебя" и любить это делать. Твой внезапный уход не позволил мне сказать тебе об этом. Поэтому сейчас я просто это напишу: "Я люблю тебя, Диего".



Мой великий друг, спасибо тебе за наше путешествие. Однажды мы будем играть за одну команду на небесах. И впервые я подниму кулак вверх не для того, чтобы отпраздновать гол, а потому, что снова смогу тебя обнять, — передает sport-express.ru.
Источник: pressball.by
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