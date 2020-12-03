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Сивицкий - о скандальных сливах: Это явное свидетельство раскола внутри элит

Методы управления страной Лукашенко подводят силовиков и чиновников под уголовное преследование, что кому-то из них явно не нравится, заявил "Белорусскому партизану" директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

Сивицкий - о скандальных сливах: Это явное свидетельство раскола внутри элит

– Начну с констатации того факта, что если бы не чрезмерная закрытость в деятельности государственных структур, включая Администрацию президента, то данные сливы не вызывали бы такого резонанса в обществе и медиа, которое мы наблюдаем сегодня.

А если бы белорусские власти придерживались буквы закона, то фигурирующие в этих записях люди были бы наказаны за свои проступки, и этот резонанс мог быть заглушен в самом начале.

Но так как в стране наблюдается правовой дефолт, то подобные сливы ведут к взрывному эффекту в информационном поле.

Если переходить к причинам подобных сливов, то у меня есть две версии.

Прежде всего нужно учитывать тот факт, что политический кризис в стране привел к расколу внутри элит. Очевидно, что не только большая часть общества, но и значительная часть государственного аппарата, включая силовые структуры, не согласна с той жесткой брутальной линией со стороны руководства, которая выбрана для разрешения кризиса.

Подобные сливы можно рассматривать как знак протеста со стороны этой части бюрократического и силового аппарата.

Среди прочего методы белорусского руководства подводят сотрудников силовых ведомств и бюрократического аппарата под уголовное преследование даже с точки зрения национального законодательства. Не говоря уже об инициировании международного трибунала.

– Какова ваша вторая версия?

– Не секрет, что разведывательные службы РФ способны перехватывать подобные разговоры. Россия обладает такими возможностями и в силу того, что в свое время многие аппаратно-программные комплексы для инфраструктуры белорусской связи были поставлены российскими компаниями. 

Я уже не говорю о том, что оператор мобильной связи МТС наполовину принадлежит российской стороне. Это значительно упрощает доступ к телекоммуникационной инфраструктуре Беларуси.

Но еще раз подчеркну, что подобные сливы скорее всего свидетельствует о расколе внутри элит. И он вполне может подпитываться и российской стороной с учетом того, что Кремль намерен воспользоваться политическими кризисом в Беларуси, чтобы принудить Лукашенко к транзиту власти на условиях и в интересах России.

История подобных сливов в других постсоветских государствах показывает, что во многих случаях к ним были причастных российские спецслужбы, которые провоцировали кризис доверия и легитимности к лидерам стран со стороны общества. 

В свое время в Украине были слиты записи разговоров ближайшего окружения президента Кучмы, что привело к серьезным внутриполитическим последствиям и его уходу с политической сцены.
"Белорусский партизан"
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