Вот такая у нас "стабильность"

Осенью Лукашенко назначил троих силовиков своими помощниками. Госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик назначен инспектором по Брестской области, глава МВД Юрий Караев — по Гродненской, а замминистра МВД Александр Барсуков — по Минску.





Помощники-силовики указом от 26 ноября получили право активно влиять на экономику регионов и на их жизнь в целом: присутствовать на заседаниях их органов управления, вносить свои предложения и т. д.





Несколько позже бывшие силовики переквалифицировались в "дипломаты": экс-генпрокурор Александр Конюк отправился послом в Армению, экс-госсекретарь Совбеза Андрей Равков стал послом в Азербайджане, а экс-председатель Таможенного комитета Юрий Сенько удостоен чести прежставлять нашу страну в Китае.





Еврорадио решило посмотреть, что ещё «несиловое» в Беларуси возглавляют бывшие силовики. Нашлось много — от Союза писателей до цирка.





Владимир Шабан — Белгосцирк

Есть такая пословица: кто в армии служил — тот в цирке не смеётся. Нынешний директор Белгосцирка Владимир Шабан более тридцати лет прослужил в КГБ — на должности, связанной с «идеологической составляющей». Из «культурного» в бэкграунде Шабана: играл на трубе, окончил музыкальную школу по классу баяна и Институт культуры. А потом — органы.





Александр Карлюкевич — главный редактор газеты и издательского дома «Звязда

Александр Карлюкевич давно связан с журналистикой, но всё же — силовик. В 1985 году окончил факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. К 1995 году дослужился до звания подполковника. Работал в газетах «Звязда», «Чырвоная змена», «Советская Белоруссия». В сентябре 2017 года назначен министром информации. Покинул этот пост в 2020 году вместе с отставкой премьер-министра Сергея Румаса — и вернулся в издательский дом «Звязда».





Иван Эйсмонт — Белтелерадиокомпания

Глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт по образованию не журналист. Он окончил юридический факультет Академии милиции. После работал по специальности на родине, в Гродно, дослужился до капитана. На телевидении оказался в 2006 году, когда его сестра Анна, работавшая на тот момент в спортивной журналистике, пригласила его на кастинг ведущих.





Валерий Курда — ансамбль «Хорошки»

В 2020 году директором хореографического ансамбля «Хорошки» стал полковник Валерий Курда. До этого он был директором Драматического театра Белорусской Армии и замначальника Дома офицеров.





Игорь Гедич — Гродненский драмтеатр

Гродненский драмтеатр возглавляет ещё один полковник запаса — Игорь Гедич. В 1993 году он окончил Минское высшее военное инженерное училище, а чуть позже — командно-штабной факультет Военной академии. 27 октября из Гродненского драмтеатра были уволены главный режиссёр Геннадий Мушперт и режиссёр-постановщик Сергей Куриленко: за день до этого они объявили, что присоединяются к национальной забастовке. Идеологическая безопасность в театре — на самом высоком уровне.





Марат Марков — ОНТ

Выпускник Минского военного училища (ныне Военной академии) Марат Марков работал заведующим отделом по работе с общественными объединениями в Администрации Лукашенко. В марте 2017 года назначен руководителем телеканала ОНТ.





Юрий Козиятко — «Минск-Новости»

Бывший гендиректор СТВ Юрий Козиятко окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище. Теперь он занимает должность генерального директора агентства «Минск-Новости».





Его заместитель, Дмитрий Партон, после окончания факультета военной журналистики во Львове служил в армейской прессе, работал на радио и на «ВоенТВ». При Павле Якубовиче был заместителем главного редактора «СБ. Беларусь сегодня», а потом успел поработать на СТВ.





Николай Чергинец — Союз писателей Беларуси

Николай Чергинец в 1960-е окончил Высшую школу тренеров и юрфак БГУ. Работал начальником Управления уголовного розыска МВД, начальником беларуского Управления внутренних дел на транспорте. Дослужился до генерал-лейтенанта внутренней службы, стал писателем в жанре «милицейского детектива» — и возглавил Союз писателей Беларуси.





На своих местах

Но есть в культуре силовики, которые находятся на своих местах. Например, директор музея ВОВ Владимир Воропаев — полковник запаса и магистр искусств. До этого Воропаев 15 лет возглавлял Академический ансамбль песни и танца Вооружённых Сил.





Историческим комплексом «Линия Сталина» управляет офицер-афганец Александр Метла. После окончания Львовского высшего военно-политического училища он служил политработником в различных подразделениях, пять лет армейской службы провёл в Группе советских войск в Германии.