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"Был выдворен из Беларуси без соблюдения норм законодательства и права"

Политзаключенного Андрея Новикова, почти полгода проведшего под арестом, без всяких объяснений просто вывезли в Россию - со штампом в паспорте о запрете въезда в Беларусь в течение 10 лет!

"Был выдворен из Беларуси без соблюдения норм законодательства и права"
архивное фото
Новикова задержали еще 6 июня, когда ехал на тракторе возле деревни Новые Ковали Поставского района. Потом перевели в Минск, где поместили в СИЗО на улице Володарского, передает Свабода.

Новиков участвовал в избирательной кампании Светланы Тихоновской, собирал подписи за ее выдвижение. Его обвинили по той же статье, что и Сергея Тихоновского - ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Информация о возможном освобождении и депортации Новикова, который является гражданином России, появилась в конце прошлой недели.

3 декабря он сам прислал сообщение в глубокский телеграмм-канал, где рассказал о том, как оказался на свободе.

"26 ноября был выдворен из Беларуси без соблюдения норм законодательства и права, — рассказывает Андрей Новиков. - Без выполнения процедур. Вывезен в том, в чем был летом задержан, со скромным пакетом вещей, которыми обжился в СИЗО на Володарке. 

Был вывезен трассой М1 на границу с Российской Федерацией и там оставлен. С российским паспортом и штампом о запрете на въезд на территорию Беларуси в течение 10 лет"

Бывший политзаключенный говорит, что его семья осталась в Беларуси, они пока не могут выехать. Младшему ребенку Андрея полтора года, а жене необходимо наблюдаться у врача.

Арест отменили без объяснений

"Мой статус непонятен, - говорит Андрей Новиков. - Я не имею подтверждения того, в каком статусе сейчас нахожусь в уголовном деле. Арест был отменен без объяснений, после чего меня вывезли неизвестные лица. 

Отобрали все документы, которые у меня накопились во время следствия. Всю переписку, личную в том числе. 

Открытки, письма поддержки. Мои личные заметки забрали. Собрали в пакет и забрали, неизвестное лицо. Нахожусь в тяжелом состоянии. Семья осталась в качестве заложников"

Сейчас Новиков находится на территории России. Он собирается обнародовать свою историю, так как считает, что семья его находится в Беларуси в заложниках.

"Руководители силовых структур переводят ответственность друг на друга, адвокаты запуганы, - говорит он. - Я сам бывший силовик, прекрасно понимаю, в какой ситуации они находятся. То же самое происходит в судах. Все жалобы, ходатайства, заявления превращаются в отписки, которые не имеют никакой юридической силы".

Андрей Новиков также поблагодарил всех за поддержку, которую чувствовал, находясь в СИЗО.

Андрей Новиков родился в белорусском Воропаево, после школы уехал учиться в Россию. Жил на Дальнем Востоке, служил в милиции, имеет звание подполковника в отставке. Дважды участвовал в военных операциях на территории Чечни.
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