Екатерина Андреева - одна из арестованных журналисток





Во встрече участвовали представители системы ООН, государств-членов и гражданского общества, в частности Посол Олоф Скуга, глава Представительства ЕС при ООН в Нью-Йорке. Выступили Эймон Гилмор, специальный представитель ЕС по правам человека, Илзе Брандс Кехрис, помощник Генерального секретаря ООН по правам человека.





Беларусь представляли Ольга Сехович — член Белорусской ассоциации журналистов, юрист, Валентин Стефанович — заместитель председателя Правозащитного центра «Весна», Елена Огорелышева — член феминистской группы Координационного совета, Олег Гулак — председатель Белорусского Хельсинкского комитета.





Обсуждались репрессии в отношении граждан Беларуси после выборов 9 августа, положение политических заключенных, в частности работников СМИ, женщин и правозащитников. Реабилитация и компенсации незаконно задержанным; действия для расследований, правосудия и ответственности.





Представитель ОО «БАЖ» Ольга Сехович в своем выступлении отметила, что впервые в Беларуси сложилась ситуация, когда сразу три журналиста являются политзаключенными. Это — Катерина Борисевич, Катерина Андреева и Дарья Чульцова.





«Беларусь — страна, где условия предварительного заключения являются бесчеловечными, унижающими достоинство и дискриминационными по отношению к женщинам», — подчеркнула Ольга Сехович.





А журналисты преследуются исключительно за осуществление своего права на свободу выражения мнений и должны быть освобождены, а уголовные дела против них прекращены.





«Я хотела бы призвать государства-члены ООН, специальные процедуры ООН по правам человека, гуманитарные и женские правозащитные организации приложить все усилия, чтобы три белорусские журналистки, которые являются политическими заключенными, не остались в тюрьме», — призвала Ольга Сехович.