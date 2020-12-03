Денис Ивашин. Как власти Беларуси смогли принять на военную службу граждан другой страны, что делают бывшие беркутовцы в силовых структурах, в эфире Н астоящего Времени рассказал редактор белорусской службы международного разведывательного сообщества InformNapalm





— Ведете ли вы список, сколько бывших сотрудников силовых структур Украины сейчас на службе у белорусских властей?





— Сейчас вышла только первая часть нового расследования, которое я начал проводить еще в 2017 году и с того момента не прекращал. Сейчас мы опубликовали сведения про дополнительных двух выявленных бойцов спецподразделения "Беркут" из города Николаева, которое непосредственно участвовало в событиях на Майдане. [Спецподразделение] было перекинуто из Николаева в конце ноября 2013 года в Киев и участвовало самым активным образом в подавлении, штурме Майдана, в том числе в самых кровавых событиях в феврале 2014 года.





Помимо уточненных данных, выявленных ранее трех сотрудников "Беркута", мы еще подаем информацию про новых двух фигурантов – это Анатолий Примак и Дмитрий Анцупов. В следующих частях этого расследования будут новые фамилии, имена сотрудников, которые непосредственно служат в белорусском ОМОНе – прежде всего в столичном отряде ОМОНа. Эти люди, конечно же, получили гражданство Беларуси, потому что по законодательству Беларуси служить в силовых подразделениях могут исключительно граждане Республики Беларусь.





И тут я хотел бы сразу отметить, что, изучая законодательство нашей страны, насколько я понимаю, им выдали белорусское гражданство абсолютно незаконно, то бишь не было никаких условий для выдачи им гражданства еще в 2014 году, когда они бежали с территории Украины. И это очень интересный момент. Получается, в нарушение белорусского законодательства они были незаконно приняты на службу в ряды белорусской милиции.





— Получается, власти Беларуси скрывали людей, в отношении которых в Украине велись какие-то дела, и каким-то образом незаконно, как вы говорите, дали им паспорта белорусские?





— На самом деле так. Начиная с 2017 года я делал официальные запросы, прежде всего в МВД, но под различными отговорками эта информация мне не предоставлялась.





— То есть непонятно за что, за какие "заслуги" они получили эти паспорта?





— Да. Еще и учитывая их, как я считаю, отрицательный опыт, потому что они не смогли защитить режим Януковича и были вынуждены бежать с территории Украины.





Кстати, также очень интересен факт, что большинство их сослуживцев прошли переаттестацию и сейчас продолжают службу в рядах украинской полиции. Но почему-то эти выявленные фигуранты расследования бежали с территории Украины. Конечно, этому способствовал определенный modus operandi, то есть мотив действий, что-то их принудило. Вполне возможно, на это сможет ответить уже украинское следствие.





Следует напомнить, что украинским следствием подозревается ряд бывших сотрудников "Беркута", которые сейчас укрываются на территории России, в том числе на территории оккупированного ею Крыма. Сотрудники, виновные в смертях десятков и десятков защитников Майдана, в ранении сотен людей. Россия, конечно же, на все запросы Украины их не выдает.





Конечно, украинское следствие должно установить причины бегства этих людей, имея в виду, что большинство их сослуживцев спокойно прошли переаттестацию, мало того, даже принимали участие в зоне проведения АТО, сейчас это Операция Объединенных сил.





— Настоящее Время тоже обратилось к Украине с просьбой прокомментировать эту информацию, есть ли среди тех, кого вы назвали, кого вы выявили, люди, в отношении которых в Украине ведутся дела. Мы говорим все-таки о единицах, о десятках, о сотне [сотрудников "Беркута"]?





— На самом деле, можно вести речь пока, я думаю, о нескольких десятках [сотрудников "Беркута"], которые могут укрываться на территории Беларуси. Я использую исключительно средства разведки по открытым источникам информации. То, что имеется, например, в аккаунтах в социальных сетях, то, что публикуют официальные страницы государственных ведомств Беларуси. Эту информацию я выуживаю, пробую по крупицам собирать, и в общую картину расследования это все выливается.





Это очень кропотливая работа, на протяжении уже трех лет я этим занимаюсь. [Сколько] удалось выявить – пока не буду говорить эту цифру. На данный момент по результатам расследования это уже пять сотрудников "Беркута", которые, фактологически это подтверждено, служат в рядах белорусской милиции и защищают уже непосредственно режим Лукашенко.





— Вам известно, какую функцию бывшие беркутовцы выполняют в силовых структурах Беларуси?





— Я привожу свидетельства в своих материалах, это официальные данные, данные из протоколов административных дел, это анкетирование в рамках административных судебных дел, где они фигурируют в качестве свидетелей, дают свидетельства против гражданских активистов в Беларуси.





Помимо этого они участвуют непосредственно в задержаниях мирных протестующих, гражданских активистов по тем или иным причинам. Это все подтверждено по результатам судебных разбирательств.







