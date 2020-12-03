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Кац: «Лукашенко пытается активировать страхи Путина»

Российский блогер внимательно прослушал выступления на онлайн-саммите ОДКБ и сделал выводы.



— Лукашенко рассказал об оголтелом поведении Польши и стран Балтии в отношении Беларуси. Протесты в Беларуси он назвал «мятежом», в котором участвуют люди, которые хотят жить за чужой счет. Все выступление Лукашенко в целом было о том, что поляки и Запад хотят захватить Беларусь, уже чуть ли не считают ее своей территорией и говорят об этом в открытую. Видимо, из очередного разговора Майка и Ника якобы стало известно о подготовке войск НАТО, — иронизирует Максим Кац.

Блогер уверен, что весь спектакль про угрозы НАТО уже не первый раз разыгрывается Лукашенко с единственной целью — повлиять на Путина, который, без сомнения, и является тем единственным, кто активно вмешивается во внутренние дела Беларуси.

— Все песни про угрозу от НАТО имеют одного слушателя — Владимира Путина. Всем понятно, что НАТО не собирается ничего предпринимать относительно Беларуси. Но Лукашенко таким образом пытается активировать страхи Путина и всю байду про раздел мира на сферы влияния, которая живет у Путина в голове.

Владимир Владимирович, в свою очередь, на встрече ОДКБ обратил внимание на политический опыт президента Беларуси, который, как он надеется, поможет выстроить внутриполитический диалог со всеми силами и решить все свои внутренние вопросы самим.

Еще он предложил без всяких резких движений начать диалог внутри страны, при этом как-то Владимир Владимирович не говорит о том, что диалог в Беларуси вести сложновато, потому что резкие действия уже были предприняты и все лидеры оппозиции либо сидят в тюрьме, либо насильно депортированы из страны.

А сам Путин при этом фактически спонсирует режим, который граждане называют «фашистским», и тоже тем самым осуществляет внешнее вмешательство и оказывает непосредственное влияние на обстановку в Беларуси.
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