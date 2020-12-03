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Военный аналитик - о Лукашенко: Гражданин запутался в показаниях

Военный аналитик Егор Лебядок прокомментировал утверждение Лукашенко о том, что якобы НАТО готовится отвоевывать у Беларуси западыне территории.

"Лукашенко заявил что в НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель. Но в пятницу он сообщал, что официальные лица Польши лишь призывают НАТО учредить специальные силы, которые по замыслу могут быть задействована для борьбы с белорусской властью. 

Гражданин запутался в показаниях. 

Напомню, что антизападная риторика впервые активизировалась у него по военной составляющей 15 августа после разговора с Путиным, тогда же на запад были направлены наши войска. Нынешние заявления о военной подготовке НАТО прозвучали после визита Лаврова.

Похоже, что Лукашенко подсунули (вопрос только наши или россияне) стандартную страшилку, которую придумывали и во время учений Анаконда-2018, мол это учение имеет целью расширение Сувалкского коридора за счет Беларуси (на фото ниже фейк того времени). Хотя он и сам мог инициировать воинственную риторику, "создание образа врага" - это основа политики Лукашенко", - заключает Егор Лебядок.
"Белорусский партизан"
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