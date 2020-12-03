Казакевич: Лукашенко выпустит Бабарико только под внешним давлением

Андрей Казакевич. Могут ли отпустить Виктора Бабарико на свободу и давит ли Москва на Лукашенко в этом и других вопросах, рассуждал в беседе с « Ежедневником » директор института «Палітычная сфера»





– Недавно прошли слухи, что незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико могут выпустить на свободу. Об этом говорил член Координационного совета Павел Латушко, ссылаясь на свои источники. Могут, как вы считаете, Бабарико действительно отпустить из СИЗО КГБ?





– Да, слухи действительно есть. И звучали они не только от Латушко. Понятно, что все предъявленные обвинения экс-кандидату в президенты так или иначе связаны с его политической деятельностью. Но проблема для Лукашенко, если отпускать Бабарико из тюрьмы, состоит в том, что он до сих пор пользуется популярностью.





По опросам, он лидирует среди политиков в Беларуси. Поэтому его освобождение – определенная уступка протестному движению, к тому же это может привести к увеличению популярности Бабарико. Это будет иметь негативные политические последствия для Александра Лукашенко.





Наверное, власти изначально предполагали, что его надо будет выпускать, не задерживая надолго, но они хотели это сделать после того, как задавят протест. Ведь никто не думал, что протесты настолько затянутся.





Также освобождение Бабарико было бы логично, если бы в стране произошел диалог меду властью и оппозицией. Но пока такие люди как Бабарико находятся в СИЗО, диалог, понятно, невозможен.





– В вопросе освобождения Бабарико на Лукашенко давит Москва?





– Да, давление Москвы по данному вопросу есть. Не могу сказать, касается ли оно конкретно Бабарико, но точно касается эскалации. Есть много свидетельств, что Москва давит на Лукашенко, чтобы он проводил какую-то деэскалацию, там ждут разрешения политического кризиса.





Давление или позиция Москвы по продавливанию этой линии является в данном случае ключевой.





– На ваш взгляд, освобождение Бабарико возможно лишь под какие-то условия?





– Если такая схема верна: то, что Лукашенко все-таки вынужден отпустить Бабарико, в том числе, в результате внешнего давления, то это произойдет в любом случае, независимо от каких-либо условий.





Понятно, что власти попробовали бы добиться, например, чтобы политик, как ходили слухи, покинул страну, или престал выступать с политическими заявлениями. Или вообще, чтобы Бабарико сказал, что, мол, хватит протестов, давайте писать конституцию.





То есть, если на Лукашенко будет оказываться внешнее давление, и ему придется по этой причине отпустить Бабарико, я не думаю, что в такой ситуации какие-то условия станут обязательными – отпустить придется в любом случае.





Возможно, что власти захотят затянуть сам процесс на какое-то время. Но это, скорее, будет попытка оказать давление, ослабить Бабарико политически, что в целом достаточно распространенная тактика со стороны белорусских властей.





– Я правильно понимаю, что если сегодня Лукашенко выпускает Бабарико, то он это сделает вынужденно, под давлением?





– Да, в данном моменте, конечно. В настоящий период Бабарико – это серьезная политическая фигура, и его освобождение усложняет политическую ситуацию для Лукашенко.





По собственной воле власти не выпускали бы политика до тех пор, пока он не перестанет представлять какую-то политическую опасность.





– Какую в целом позицию сегодня заняла Москва по отношению к Лукашенко? В Кремле уже решили, что делать?





– Позиция Кремля на сегодня неоднозначная. Нельзя сказать, что сегодня поддержка Москвы такая же, какой она была раньше, если мы вспомним кризис 1996 или 2010 годов.





Если посмотреть на весь период, начиная с августа, то заметим, что позиция России заключалась в том, чтобы разрешение политического кризиса происходило в результате конституционной реформы. Поддержка обусловлена именно этими фактами: должна быть какая-то реформа, должно быть какое-то политическое разрешение этого конфликта через консенсус между властями и оппозицией.





Вся оппозиция или не вся – я не думаю, что это принципиально для Москвы. Для Кремля важно показать, что они добились деэскалации и снижения внутренней напряженности и, соответственно, рисков. Путину важно, чтобы события начали развиваться по благоприятному для России сценарию.





К слову, конституционная реформа именно из-за позиции России в этом вопросе, скорее всего, и не ушла с повестки дня у нас.









– На что рассчитывает Лукашенко, учитывая позицию Москвы?





– Желательный сценарий для Лукашенко: он бы пошел на конституционную реформу после того, как подавит протест. То есть

для него первоочередное – это подавить протест и показать, что он тут самый главный,

а только после этого провести диалог и конституционную реформу на своих условиях, уже без давления улицы. Сейчас для него диалог стал бы фактором признания давления со стороны протестующих.





С позиции Москвы это тоже было бы, наверное, логично и легитимно, чтобы в течение нескольких месяцев Лукашенко подавил протест или решил данную проблему, перетянув, к примеру, на свою сторону часть альтернативных политических сил, которые сказали бы, что «хватит выходить».





Расчет у Лукашенко, повторюсь, был на то, чтобы сначала подавить, а потом заниматься какими-то реформами и диалогами. Но этот сценарий не удалось претворить в жизнь. Поэтому сейчас идет гибридный вариант.