+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Умер бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен - коронавирус

Политик был участником освобождения Парижа в годы Второй мировой войны. Францией руководил на протяжении семи лет.

Валери Жискар д’Эстен, который занимал должность французского лидера в 1974-1981 годах, скончался на 95 году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 2 декабря, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на семью политика.


Отмечается, что один из самых авторитетных политических деятелей Франции умер в своем доме в департаменте Луар и Шер. Кроме COVID-19, он имел ряд других заболеваний.

Так, в ноябре д’Эстен был госпитализирован в одну из больниц города Тура в связи с сердечной недостаточностью и прошел курс лечения от легочной недостаточности в сентябре, пишет telegraf.by

Политик был участником освобождения Парижа в годы Второй мировой войны. Занимал должность министра в правительстве генерала Шарля де Голля. В годы его президентства Франция начала возвращаться в НАТО и укрепились советско-французские отношения.

Кроме того, в стране были запущены масштабные государственные проекты, в частности строительство скоростных железных дорог и новых атомных электростанций. Была отменена политическая цензура в кино, а избирательный возраст был снижен с 21 года до 18 лет.

Как сообщалось, немецкая журналистка Анн-Катрин Страке обвинила д’Эстена в сексуальных домогательствах. По ее словам, в конце 2018 года во время интервью для телеканала WDR он положил руку на ее ягодицы.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]