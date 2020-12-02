Gazeta Wyborcza: В окружении Лукашенко начался внутренний конфликт

Режим Александра Лукашенко начал "протекать". И вероятнее всего это происходит из-за того, что кто-то изнутри пирамиды власти хочет повлиять на расположение сил в окружении белорусского диктатора. Поэтому на монолите режима в Беларуси появились царапины.





Об этом пишет Gazeta Wyborcza , напоминая, что в понедельник поздно вечером блогер Nexta опубликовал фрагмент телефонного разговора между людьми, чьи голоса были похожи на пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и его советника Николая Латышонка. Разговор длился примерно 9 минут. Из него можно было узнать, что глава администрации президента Беларуси Игорь Сергиенко уже месяц не приходит на работу.





Сначала у него болело горло, а сейчас он болеет COVID-19. Его даже подключили к системе искусственной вентиляции легких. Будучи уже больным, он участвовал в совещании с участием Лукашенко. При этом Сергиенко даже не надел маску, потому что боялся разозлить диктатора.





Сама госпожа пресс-секретарь, которая во время упомянутого совещания сидела рядом с Сергиенко, считает, что именно от него подхватила коронавирус. Также из разговора следует, что атмосфера в сердце белорусского режима мрачная.





В администрации люди месяцами болеют или не болеют, а отдыхают. По словам Эйсмтонт, по крайней мере часть чиновников используют болезнь или любое другое оправдание, чтобы не выполнять свои обязанности.





"Я не хочу ехать на очередное совещание. То есть хочу, но знаю, что не могу. Знаю, что шеф на это скажет", - жаловалась Эйсмонт.





"Скажет, что вы - источник утечки", - посмеялся Латышонок.





"А мне уж точно не до смеха", - ответила ему пресс-секретарь Лукашенко.





Это не первый случай, когда в Беларуси публикуют телефонные разговоры людей из окружения Лукашенко. 19 ноября на блоге Nexta появились другие записи разговора между главой федерации хоккея Дмитрием Басковым и бывшим чемпионом мира по кикбоксингу Дмитрием Шакутой. Они обсуждали смерть 31-летнего оппозиционера Романа Бондеренко. Его похитили тайные агенты, среди которых были опознаны Басков и Шакута. Бондаренко избили в отделении милиции, после чего он умер.





Однако, как пишет Gazeta Wyborcza, вопросом остается, кто делает записи разговоров людей из окружения Лукашенко. Белорусский автократ набросился с критикой на Польшу. Однако, как пишет издание, вряд ли к этому причастны польские или в целом западные спецслужбы. Политика, которой Запад придерживается в вопросе режима Лукашенко, определенно реакционная. Она заключается в реагировании на поведение Минска. И даже в таком случае все происходит очень медленно. Ничего не указывает на решительную готовность к действиям, которые бы обострили конфликт.





Вполне теоретически, записи могла бы сделать Россия. Она активно поддерживает Лукашенко, но ставит требование - проведение конституционной реформы. Лукашенко не спешит ее выполнять, а потому недовольство и нетерпение Кремля растет. Но для России удар по пресс-секретарю белорусского автократа - это слишком мелкое дело.





Стоит вспомнить, что по крайней мере два бывших начальника белорусского КГБ и один экс-глава МИД занимают сейчас выгодные должности в России. Лишь самого этого факта хватит, чтобы представить, как хорошо в Москве знают о темных делах белорусских элит. Если бы Кремль захотел опубликовать компромат на них, то мог бы выбить землю из под их ног. Но никаких потрясений не было.









Поэтому наиболее вероятная версия утечки записей - это внутренний конфликт в Минске. Белорусские спецслужбы, вероятно, пытаются изменить окружение Лукашенко. Кроме КГБ и МИД есть еще несколько других служб, которые могут проводить такие операции. Какое из них создало записи? Кто решил их опубликовать? Этого никто не знает. Однако, из слов Эйсмонт следует, удар достиг своей цели.





"Из-за всего этого Лукашенко уже три дня мне не звонил. Боится", - сказала пресс-секретарь.





Если за операцией стоят спецслужбы Беларуси, то их готовность использовать записи означают важное изменение в Минске. Несмотря на то, что после появления первых записей прошло довольно много времени, режим никого не схватил. Более того, он даже не обнародовал собственную версию объяснений или хоть какие-то подозрения. Это указывает на то, что Лукашенко, который, казалось бы, еще недавно руководил полетом каждой мухи в Беларуси, теперь теряет контроль над своими службами. Если стороны внутреннего конфликта в Минске еще активнее начнут использовать истоки в своих битвах, то лишь вопрос времени, когда во властной пирамиде появятся трещины.



