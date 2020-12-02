"Вероятно, Александр Лукашенко искренне огорчен этой новостью. Холодильник хоккейной арены, который в самом начале пандемии (еще в марте) назывался им лучшим антивирусным лекарством — «самым настаяшчым!», как оказалось, не защищает от угрозы заболевания.





Предлагаю, однако, не злорадствовать над горем отца-основателя турнира. Лучше порадуемся за многострадальных минских учителей. В январские дни 2021 года они будут освобождены от гнусной повинности заполнять своими классами трибуны «Чижовки-Арены», с трудом отрывая учеников от любимых зимних каникул.





Ученики, уверен, тоже порадуются и найдут себе более приятное занятие, чем наблюдать потеху хоккейных ветеранов.





Трудно оценивать отношение наших учителей к хоккею вообще и к отмененному турниру в частности, однако напомню, что часть из них были членами избирательных комиссий и непосредственно поучаствовали в августовской «победе» главного хоккеиста страны (а это отнюдь не Дмитрий Басков).





Дело после той «победы» пошло в Беларуси таким образом, что рождественский хоккейный турнир, вызывавший в обществе столько насмешек и породивший массу мемов в социальных сетях, в 2021 году точно проходил бы в последний раз — кто сомневается, что в ближайшие месяцы нас ждут новые президентские выборы?





Видимо, не судьба…





По случаю вспоминается советский анекдот времен перестройки. Парторг завода останавливает в цеху рабочего и спрашивает:





— Товарищ Иванов! Вы почему не были на последнем партийном собрании?





— Ой, товарищ секретарь! Если бы я знал, что оно будет последним, то обязательно пришел бы.



