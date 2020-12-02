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Ой как всё запущено! Лукашенко заявил, что НАТО хочет захватить запад Беларуси

У кого-то на почве стресса от ускользающкй через синеющие пальцы власти не всё в порядке с головой?

Лукашенко заявил, что в НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель. "Скажите, как на это можно реагировать?" - спросил он участников онлайн саммита ОДКБ

По его словам, на Западе давно мечтают создать "санитарный пояс" между ЕС и Россией. 

"Это цели, которые после распада союза, в середине 90-х не удалось реализовать. Кто-кто, а мы с президентом России это очень хорошо понимаем. События в Беларуси (открыто уже говорят) - это трамплин для давления на Российскую Федерацию.

Просто по-дружески хочу сказать: если кто-то думает, что это где-то далеко, Беларусь, что это не у нас… Может быть, и мы когда-то так думали. Даже события в Украине - думали, что это где-то не у нас. Не успеете оглянуться, как это будет у вас", - пугает Лукашенко то ли Путина, то ли еще кого из участников.

Хотя остальным вряд ли это интересно.
"Белоруский партизан"
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