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Глава МИД Германии: В ЕС готовят судебное преследование беларусских силовиков

ЕС может в очередной раз расширить санкции против режима Лукашенко, если тот не начнет диалог с обществом.


Об этом заявил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас в обращении к участникам онлайн-конференции под названием "Минский форум".

Маас напомнил, что ЕС уже ввел два блока санкций. "Если Лукашенко и его сторонники не поддадутся, то мы шаг за шагом расширим эти санкции, это решение ЕС, - добавил он. - Мы консультируемся с нашими европейскими партнерами, как можно собрать неопровержимые доказательства ежедневных нарушений прав человека в Беларуси и в конце концов начать судебное преследование виновных".

К настоящему времени ЕС ввел два блока санкций против официального Минска, меры коснулись 55 представителей руководства страны, в том числе Лукашенко и представителей силовых структур. 

Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке. В начале декабря ЕС намерен принять уже третий блок санкций, среди которых будут и экономические.
Источник: tass.ru
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