+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Политолог: Лукашенко не сможет разыграть сценарий Назарбаева

Эксперт Дмитрий Болкунец считает, что повторить сценарий Нурсултана Назарбаева у Лукашенко не получится.


О скором уходе Александра Лукашенко от власти говорят уже не первый месяц. Некоторые склонны утверждать, что после принятия новой конституции Батька придумает для себя новую должность, которая позволит ему оставаться у дел.

Политолог Дмитрий Болкунец выразил мнение, что последнему диктатору Европы не удастся стать "почетным президентом". По мнению эксперта, Лукашенко не примет белорусская элита.

Политик настолько дискредитировал себя, что лояльности стоит ждать только от самого преданного круга силовиков. Кроме того, политическая обстановка в Белоруссии меняется крайне стремительно. Некоторые эксперты не исключают, что против Лукашенко могут выступить и силовые структуры.

Болкунец отметил, что многие чиновники уже не торопятся исполнять поручения Батьки. "Никто не ждет, что он останется у власти, в том числе и силовики", – цитирует политолога сайт Дни.ру

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов предположил, что Александр Лукашенко возглавит страну в должности премьер министра. При этом новый президент Белорусии станет церемониальной фигурой, добавил журналист.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]