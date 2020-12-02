Путин в гости не ждет?





3 декабря был запланирован вылет борта Лукашенко в Москву (во Внуково). Но неожиданно вылет отменили, сообщает блогер Мотолько.





"Не с чем ехать к Путину? Всё настолько плохо?", - задает резонный вопрос Мотолько.









Но с учетом отмены его неофициальной поездки в Москву, по всей видимости, у Путина нет желания с ним общаться, либо были поставлены жесткие условия для такого общения, которые Лукашенко не выполнил.