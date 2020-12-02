Путин в гости не ждет?
По неофициальной информации, 3 декабря Лукашенко должен был лететь в Москву, но вылет отменен.
3 декабря был запланирован вылет борта Лукашенко в Москву (во Внуково). Но неожиданно вылет отменили, сообщает блогер Мотолько.
"Не с чем ехать к Путину? Всё настолько плохо?", - задает резонный вопрос Мотолько.
Напомним, на днях Лукашенко посетовал, что саммит стран ЕЭС из-за коронавируса пройдет 11 декабря в формате онлайн, что для Лукашенко означает очередную упущенную возможность добраться до Путина и поговорить "с глазу на глаз".
Но с учетом отмены его неофициальной поездки в Москву, по всей видимости, у Путина нет желания с ним общаться, либо были поставлены жесткие условия для такого общения, которые Лукашенко не выполнил.
"Белорусский партизан"
13:53 02/12/2020
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