+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Власти отказались зарегистрировать пророссийскую организацию «Единое отечество»

Власти отказались зарегистрировать пророссийскую организацию «Единое отечество».

«Они попросту душат Патриотов, лишая их возможности законным путём отстаивать свои интересы. Это происходит вопреки указаниям Главы Государства и его команды — об активизации Партийного строительства и гражданского общества, поиску диалога. Чиновники просто рубят на корню благие начинания граждан отказывая в регистрации общественных объединений патриотического толка. Вы скажете почему — ответ прост, используя административный ресурс они будут всеми силами препятствовать формированию новых сил, тех кто не терпит того бардака что творится вокруг», — возмущается в соцсетях активист Дмитрий Беляков.
NN.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]