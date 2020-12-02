Власти отказались зарегистрировать пророссийскую организацию «Единое отечество»
Власти отказались зарегистрировать пророссийскую организацию «Единое отечество».
«Они попросту душат Патриотов, лишая их возможности законным путём отстаивать свои интересы. Это происходит вопреки указаниям Главы Государства и его команды — об активизации Партийного строительства и гражданского общества, поиску диалога. Чиновники просто рубят на корню благие начинания граждан отказывая в регистрации общественных объединений патриотического толка. Вы скажете почему — ответ прост, используя административный ресурс они будут всеми силами препятствовать формированию новых сил, тех кто не терпит того бардака что творится вокруг», — возмущается в соцсетях активист Дмитрий Беляков.
12:58 02/12/2020
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