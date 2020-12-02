– Какие выводы вы сделали для себя об окружении Лукашенко из слива телефонного разговора «Эйсмонт» и «Латышенка»?





– Наверное, и раньше это не было секретом, что все они там бесправные, все они там сидят как мыши под веником и боятся сказать слово.





– Лукашенко переболел коронавирусом и ему, наверное, сейчас пока не страшно – согласитесь с этим мнением, исходя из своего опыта жизни после ковида?





– Антитела сохраняются 3-4 месяца, а потом на всякий случай нужно еще раз сделать анализ. Моя участковая врач переболела раньше меня – в мае. Она думала, что антитела уже закончились, но пошла через четыре с половиной месяца делать анализ и оказалось, что антитела еще в наличии.





Плохо только, что в результате таких анализов для простых смертных можно узнать лишь, есть антитела или нет – и не узнать их количество.





– Но зачем больного «Игоря Петровича», под которым узнается глава Администрации, приглашать на совещание, рискуя здоровьем других?





– Думаю, если бы «Игорь Петрович» позвонил и сказал, что болен и взял больничный, то никто бы его силой на совещание не тянул. Но многие там настолько запуганы, что не рискуют делать подобного. «Эйсмонт» же сказала: ей шеф три дня не звонил, и она уже не находит себе места. И все же, заболев, она не пошла на работу.





А «Игорь Петрович» не рискнул – это уже его личная психологическая характеристика.





– Зачем Лукашенко посадил «Наталью Николаевну» возле больного «Игоря Петровича»?





– Думаю, поскольку он знал, что «Эйсмонт» была привита, то решил проверить действенность российской вакцины.





Логика могла быть такой: «Ну ты привилась, давай посиди, а мы посмотрим, что с тобой будет, случится что или нет».





Но нет худа без добра. Если через месяц-два в широком доступе для населения появится российская вакцина от коронавируса, мы уже будем знать о ее возможностях.









– Лукашенко переболел коронавирусом летом, но мер предосторожности даже для подчиненных не предпринял. В результате ковидом заразились Кочанова (она призналась в этом в Новополоцке), «Игорь Петрович» и, возможно, «Наталья Николаевна». Скажется ли это на отношении подчиненных к Лукашенко?





– А вы думаете, что приближенные испытывают к нему чувство доверия? По-моему, кроме страха там больше ничего нет. Единственное, что их беспокоит: ой, а вдруг он подумает, что я спрыгнул.





Они понимают, что пока у Лукашенко достаточно возможностей расправиться с ними. Поэтому нужно или делать ноги оттуда, или стараться не давать повода для недовольства. О таких понятиях, как доверие и уважение, речи в ближайшем окружении Лукашенко не идет.





– Почему тогда люди стремятся войти в его команду?

– Я не думаю, что сейчас туда кто-то стремится войти. Наверху перестановки если и идут, то внутри достаточно узкого круга людей. Обратите внимание на момент из слитого разговора: кто-то сначала дома с горлом сидел, потом он вроде как ковид подхватил и опять дома сидел. Такое впечатление, что люди ищут повод, чтобы не появляться у Лукашенко.





Сейчас нет такого, чтобы кто-то мечтал поработать в Администрации президента, да и не только в Администрации президента: в районные администрации желающих пойти работать уже особо нет.