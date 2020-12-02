Они поддержали избиения и пытки? Появился сайт со списком спортсменов, подписавших письмо "за власть"
Запущен сайт Athletes.by. На сайте публикуется список спортсменов, подписавших провластное письмо.
Любыпытно, что по состоянию на 2 декабря 12.30 в списке всего 55 спортсменов, хотя на днях заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля заявил, что письмо подписали уже 2,5 тысячи человек.
Напомним, провластное письмо стало ответом на открытое письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия со стороны силовиков, под которым уже стоит более 1250 подписей, среди которых подписи Виталия Гуркова, Ольги Барабанщиковой, Елены Левченко, Александры Герасимени, Александры Романовской и многих других выдающихся беларусских спортсменов и тренеров.
Источник: tribuna.com
12:19 02/12/2020
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