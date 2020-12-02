



Премией имени Шеремета четвертый год подряд награждают за смелость и преданность журналистским стандартам представителей СМИ из стран — членов Восточного партнерства. Премия будет вручена TUT.BY во время 12-й ежегодной Ассамблеи, которая пройдет 8 декабря в Брюсселе.





Награда названа в честь погибшего в июле 2016 года основателя "Белорусского партизана" Павла Шеремета «в знак признания его выдающегося вклада в дело продвижения вопросов о правах человека и свободы слова».





Ранее премии получили крымский журналист Николай Семена, независимый азербайджанский журналист-расследователь Афган Мухтарлы, молдовская журналистка Наталья Морарь и организации RISE Moldova — сообщество журналистов-расследователей.





Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.





Антоненко содержится под стражей до 19 декабря, Кузьменко — под домашним арестом и с электронным браслетом, а Дугарь отпущена под залог.





Павел Шеремет похоронен на Северном кладбище под Минском.



