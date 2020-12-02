"За смелость и преданность журналистике" Международную премию имени Павла Шеремета получил портал TUT.BY
Белорусский портал TUT.BY получил Международную премию имени Павла Шеремета. Такое решение принял Руководящий комитет Форума гражданского общества Восточного партнерства.
Премией имени Шеремета четвертый год подряд награждают за смелость и преданность журналистским стандартам представителей СМИ из стран — членов Восточного партнерства. Премия будет вручена TUT.BY во время 12-й ежегодной Ассамблеи, которая пройдет 8 декабря в Брюсселе.
Награда названа в честь погибшего в июле 2016 года основателя "Белорусского партизана" Павла Шеремета «в знак признания его выдающегося вклада в дело продвижения вопросов о правах человека и свободы слова».
Ранее премии получили крымский журналист Николай Семена, независимый азербайджанский журналист-расследователь Афган Мухтарлы, молдовская журналистка Наталья Морарь и организации RISE Moldova — сообщество журналистов-расследователей.
Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
Антоненко содержится под стражей до 19 декабря, Кузьменко — под домашним арестом и с электронным браслетом, а Дугарь отпущена под залог.
Павел Шеремет похоронен на Северном кладбище под Минском.
11:01 02/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение