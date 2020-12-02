











За свою карьеру Лёгкий возглавлял пресс-службу Александра Лукашенко (2003-2013), был советником-посланником белорусского посольства в Москве (2013-2018). В 2018 году был назначен заместителем, а потом первым заместителем министра информации.





В сентябре этого года его включили в свой "черный список" Литва, Латвия и Эстония как одного из чиновников, виновных в фальсификации итогов президентских выборов, подавлении протестов, нарушении основных прав граждан, препятствовании работе СМИ.