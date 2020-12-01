В Беларуси - еще один политзаключенный

Владислав Гулис / spring96.org​





Ранее правозащитники признали политзаключёнными двух других фигурантов этого дела — Дениса Граханова и Игоря Самусенко. Их обвиняют в злостном хулиганстве и повреждении имущества в особо крупном размере, передает "Еврорадио"





На суде 1 декабря, однако, представитель "Горремавтодора" снизил оценку ущерба в 40 раз — с 10 182 рублей до 256 рублей. Это снимает с них обвинение в порче имущества в особо крупном размере.





Правозащитники считают, что судебный процесс имеет политический характер.





"Написание на асфальте надписи Не забудем" не является проявлением хулиганства.





Содержание надписи, место, в котором она была сделана (место убийства сотрудниками милиции демонстранта Александра Тарайковского), в контексте общественно-политических событий и публичных общественных дискуссий, политических протестов, происходящих в стране в течение последних трёх месяцев, свидетельствуют о том, что мотивом её нанесения было выражение мнения на данные общественно значимые темы.





Мы считаем, что данная форма выражения мнения попадает под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах и не имеет ничего общего с предъявленными им обвинениями", — говорится в заявлении правозащитников на сайте "Весны".









Правозащитники требуют немедленно освободить из-под стражи Гулиса и прекратить его уголовное преследование. Также они требуют освободить всех политзаключённых и прекратить политические репрессии в Беларуси.





Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), РОО "Правовая инициатива", Белорусский документационный центр, РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", Белорусский ПЕН-центр, консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова.



