В августе 2020 года весь мир был шокирован беспрецедентной жестокостью белорусских силовиков. В первые три дня протестов после президентских выборов власти применяли против мирных и безоружных демонстрантов водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Некоторые люди остались искалеченными, есть и погибшие. Особенно жестко силовики обходились с задержанными, в изоляторе на Окрестина людей содержали в нечеловеческих условиях, передает "Немецкая волна"





На протяжении всего периода непрекращающихся протестов уровень насилия на белорусских улицах если и снижался, то ненадолго. И ни по одному из заявлений о насилии и пытках, которые применяли сотрудники правоохранительных органов, так и не было возбуждено уголовное дело. В чем причина такой жестокости белорусских силовиков?





Белорусские силовики всегда работали жестко

Насилие белорусские силовики применяли и ранее - в 2006 и 2010 годах во время протестов после президентских выборов. "Но такой беспрецедентной жестокости в Беларуси не было с 90-х годов", - говорит Андрей Сытько, бывший сотрудник Генеральной прокуратуры, сейчас - специалист в области работы силовых подразделений. Раньше силовики, по его словам, гордились, что никогда не применяли спецсредства и "носили протестующих на руках".





Впрочем, по словам Игоря Макара, бывшего заместителя командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Беларуси "Алмаз" (эта структура участвует в разгонах), силовики всегда работали одинаково жестко. "Просто раньше не было таких масштабных и длительных акций протеста, вот и не было масштабных разгонов. Сейчас в подавлении задействованы абсолютно все службы", - отмечает бывший силовик.





Собеседники DW уверены, что сейчас силовикам дан "карт-бланш" на насилие, чтобы навести порядок на улицах. По мнению Андрея Сытько, жестокости силовиков способствуют в том числе и условия, в которых они вынуждены работать: все время в повышенной боевой готовности, без выходных и отпусков, в постоянном распоряжении своих частей.





Эксперт не исключает, что на них оказывают и психологическое давление: "Их отсекают от альтернативных информационных потоков, идет нагнетание страстей, их уверяют, что они реально защищают страну и в первую очередь - себя, своих жен и детей. Им рассказывают, что в случае победы альтернативного кандидата на выборах или смены власти, именно к ним будут применены самые жесткие меры - казни, выселения и так далее".





Агрессия от безнаказанности

Если применения насилия и спецсредств для пресечения уличных протестов еще как-то можно оправдать, то как объяснить издевательства и пытки над задержанными - над теми, кто уже никакой опасности не представляет? Белорусы, которые 9-11 августа попали на Окрестина, рассказывали, что их постоянно избивали, держали на улице на коленях, не давали еды и воды, заставляли петь официальный гимн и выкрикивать "Я люблю ОМОН". Правозащитники также зафиксировали факты изнасилований.





Игорь Макар считает, что вряд ли руководство отдавало приказ об издевательствах, скорее всего, это инициатива снизу. "Возможно, при помощи издевательств они хотят угодить власти, чтобы люди боялись и не ходили на акции. Однако они не учли сплоченность народа, которая после огласки фактов пыток стала еще сильнее", - говорит бывший сотрудник "Алмаза".









Одной из основных причин агрессии силовиков бывшие сотрудники правоохранительных органов называют безнаказанность: в отношении них ни одно уголовное дело не заведено. "Безнаказанность рождает вседозволенность", - отмечает Сытько. Из разговоров с действующими сотрудниками силовых ведомств Игорь Макар знает, что у силовиков и мысли нет прекратить насилие: "Они понимают, что все их зверства зафиксированы. Они стоят друг за друга, и очень не хотят, чтобы этот режим пал, ведь тогда каждому придется отвечать за содеянное".





Андрей Сытько указывает, что ошибочно думать, будто в силовых структурах работают садисты - таких как раз на этапах тестирований отсекают: "Но важным критерием является готовность слепо исполнять приказы и решения вышестоящих - приоритет отдают тем, кто не будет философствовать".





Жестокость в природе человека?

В целом жестокость и агрессию врач-психотерапевт Константин Минкевич называет свойственным человеку: "Нам хочется думать, что силовиков просто накормили чем-то или внедрили в голову чип, но нет, история человечества знает много подобных примеров. Люди, которые имеют власть и не имеют над собой контроля, становятся агрессивными и жестокими".





По мнению Минкевича, силовики ведут себя настолько жестоко просто потому, что могут. "Их мог бы сдерживать страх ответственности, различные юридические механизмы, которые работают в демократических странах и призваны пресекать злоупотребление насилием, но в Беларуси это не работает". Кроме того, психотерапевт указывает на масштабы протестов. "Когда ты выходишь против кучки людей - одно, а когда их море - другое. ОМОНовцы сами могут быть напуганы происходящим, и агрессией они компенсируют страх", - полагает врач.





Натравить омоновцев на людей, по мнению Минкевича не трудно - люди достаточно легко этому поддаются, если целенаправленно не стараются противодействовать внушениям типа: там враги, наше дело правое, если не вы, то вас. "Если люди изначально не воспитаны в духе гуманистических идеалов, то у них легко сформировать такую картину: нужно душить их, иначе задушат вас", - констатирует врач.