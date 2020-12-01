После вчерашнего слива "Эйсмонт" , сложилось впечатление, что регулярная брутальность и жестокость системы (Лукашенко) в отношении протестующих (врагов) нужна прежде всего для того, чтобы диктатор мог держать в повиновении свое окружение.





Свое ближайшее окружение.





Его власть держится на страхе и не только на страхе общества, а тех, кто рядом с ним.





Лояльность, вера в "шефа" должна базироваться на страхе, а он, в свою очередь, подталкивает людей к преступлениям, к моральной деградации.





Если тирана перестают бояться - его дни сочтены.





Протесты окрылили многих, в том числе в правящем классе, поэтому, чтобы подавить возможный бунт необходим террор.





Трудно представить насколько окружение унижено, подавлено, обесчеловечено. Они думают, говорят, поступают как Лукашенко. Эти люди, лишенные собственной воли, готовы не только выполнить любой приказ, но фактически разрушать свою жизнь и здоровье, подвергать прямой опасности своих близких.





Главное, чтобы "шеф" был доволен.





Они служат Лукашенко, пока могут передвигаться (Сергеенко, который, если верить информации последнего телефонного слива работал, будучи больным коронавирусом, пока не попал в больницу на ИВЛ - прим. БП)) - это показатель полного разложения личности, отсутствие какого-либо уважение к себе.





Этих людей не жалко, они на себе в полной мере ощутили, чем чревато безропотное служение диктатуре, которая любит пожирать своих создателей и рабов.





Я понимаю, почему они так восторженно воспринимают репрессии и брутальности по отношению к беларусам. Потому, что героизм и стойкость, человечность и высокий моральный дух нации показывают этим чиновникам, в какое навозное состояние они превратились, кем они стали.



