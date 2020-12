Мнение: сбои в Telegram - это блокировка

«Белтелеком» уверяет, что проблема находится «вне их компетенции». Один из читателей dev.by провёл небольшое исследование и пришёл к выводу, что в Беларуси заблокирован весь домен https://t.me/.





Что происходит?

С воскресенья пользователи некоторых провайдеров (в частности, ByFly) не могли открыть домен Telegram (https://t.me/) и ссылки во всех браузерах на каналы и группы мессенджера.





В понедельник в пресс-службе «Белтелеком» сообщили, что проблем с доступом к Telegram не возникало.





В телеграм-канале «За Bynet» предположили, что нарушения в работе мессенджера связаны с блокировкой известных ресурсов (которые нельзя называть). Из-за блокировки этих телеграм-каналов стал недоступен домен в целом.





Мнение читателя dev.by

— Проблемы с Telegram — это, скорее всего, блокировка.





Заблокирован весь домен t.me. Можете проверить сами, если у вас Linux система:









$ curl https://t.me -vvv





* Trying 149.154.167.99:443…





* TCP_NODELAY set





* Connected to t.me (149.154.167.99) port 443 (#0)





* ALPN, offering h2





* ALPN, offering http/1.1





* successfully set certificate verify locations:





* CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt





CApath: /etc/ssl/certs





* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):





* OpenSSL SSL_connect: Connection reset by peer in connection to t.me:443





* Closing connection 0





curl: (35) OpenSSL SSL_connect: Connection reset by peer in connection to t.me:443









Как видите, TCP-соединение устанавливается, но потом разрывается. Я посмотрел dump сетевого трафика, и версия подтвердилась: начальное TCP-соединение с IP-адресом устанавливается, затем клиент посылает запрос на установление зашифрованного соединения с t.me-доменом, после чего следует разрыв соединения.

Это говорит о том, что работает DPI-оборудование по анализу сетевого трафика. Если использовать VPN в другие страны, то такого не происходит.

Такая же ситуация была в августе.





Тогда я звонил в «Белтелеком», и мне говорили, что у них всё в порядке. Блокировки происходят выше — на уровне БелПАК (БелПак — государственная сеть передачи данных общего пользования, имеющая статус национальной сети — dev.by), поэтому все провайдеры будут говорить, что у них всё в порядке.





Если это блокировка, то почему ссылки на Telegram не работают не у всех белорусских операторов?





Это уже вопрос маршрутизации трафика. Трафик можно легко разделять, исходя из того, откуда или куда он поступает. Например, трафик клиентов «Белтелеком» (да и то не всех) можно отправлять на глубокую проверку.





При этом трафик клиентов других операторов можно не подвергать такой процедуре. Но не зная внутренней кухни этих маршрутизаций, понять, что происходит там с трафиком, довольно сложно.





Более того, блокировки могут происходить и на уровне провайдера. Я проверил Life, и, похоже, что они блокируют Telegram сами, используя подмену DNS-запросов.





Life подменяет IP-адрес домена t.me на свой IP-адрес:









$ host t.me





t.me has address 10.11.12.15





t.me has IPv6 address 2a02:d247:8000:53