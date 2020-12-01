У Лукашенко порепетировали саммит ОДКБ

О репетиции написал телеграм-канал «Пул первого», приближенный к пресс-службе Лукашенко.





«Так сегодня выглядел видео-саунд-чек перед завтрашним онлайном глав государств ОДКБ. На фото можно разглядеть, в каких интерьерах будут завтрашние включения лидеров, и кто репетирует в «первых» креслах», — написали анонимные авторы канала.













Владимира Путина. По Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет под председательством президента РФПо информации пресс-службы Кремля, планируется обсуждение вопросов союзнического взаимодействия в рамках организации, дальнейшего повышения эффективности ОДКБ, а также обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности.







