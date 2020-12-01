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У Лукашенко порепетировали саммит ОДКБ

Во Дворце независимости прошла репетиция саммита ОДКБ. Он запланирован на 2 декабря в формате видеконференции.

О репетиции написал телеграм-канал «Пул первого», приближенный к пресс-службе Лукашенко.

«Так сегодня выглядел видео-саунд-чек перед завтрашним онлайном глав государств ОДКБ. На фото можно разглядеть, в каких интерьерах будут завтрашние включения лидеров, и кто репетирует в «первых» креслах», — написали анонимные авторы канала.



Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет под председательством президента РФ Владимира Путина. По информации пресс-службы Кремля, планируется обсуждение вопросов союзнического взаимодействия в рамках организации, дальнейшего повышения эффективности ОДКБ, а также обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности.
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