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Тихановская инициировала запуск "Единой книги регистрации преступлений"

Светлана Тихановская объявила о начале второго этапа «Народного трибунала» и запуске «Единой книги регистрации преступлений».


«Книга» создана Народным антикризисным управлением и инициативой ByPol – командой бывших сотрудников силовых структур, сообщает штаб Тихановской.

В «Книге» будут регистрироваться нарушения закона, а юристы будут проверять собранные материалы и готовить возбуждение уголовных дел в Беларуси и на международном уровне. 

Доказательства, собранные в рамках платформы ЕКРП, будут переданы в ОБСЕ, Совет Европы и суд универсальной юрисдикции в Литве.

«Имена людей, на которых собраны реальные доказательства, моя команда будет рекомендовать для включения в санкционные списки», – говорится в сообщении штаба.

Нпомним, первое заявление на возбуждение уголовного дела по международной юрисдикции было подано в Литве на прошлой неделе. Оно касалось избиения бизнесмена Максима Хорошина.

«Единая Книга – это последний шанс для тех, кто либо был свидетелем преступлений коллег, либо их вынужденным соучастником. Любой, кто относит себя к этим людям, может конфиденциально написать чистосердечное признание либо дать показания о преступлениях, которые происходили на его глазах. 

63 статья уголовного кодекса РБ предусматривает смягчение наказания за содействие в раскрытии преступления», – говорится в заявлении. 
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