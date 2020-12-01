Волчек: Крайняя мера Сергею Тихановскому

Сергею Тихановскому, автору и ведущему YouTube- и Telegram-каналов «Страна для жизни», продлен срок содержания под стражей до 29 февраля 2021 года. Поскольку законные полгода, которые блогер уже отсидел в СИЗО, истекли, следствие предъявило ему новое обвинение, но это сделано только для того, чтобы хоть как-то соблтсти видимость законности для продления срока его содержания под стражей.





По просьбе «Белорусского партизана» ситуацию комментирует руководитель «Правовой помощи населению» Олег Волчек.





- Полгода, которые отбыл в СИЗО Сергей, являлись максимальным сроком заключения под стражей по предъявленному ему ранее обвинению, и в целом для предварительного расследования по любому уголовному делу.





Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает продление предварительного расследования на срок свыше шести месяцев только в исключительных случаях, которыми могут быть:





- по обвинению в совершении тяжких или особо тяжких преступлений;





- для обвиняемых, не имеющих постоянного места жительства в Республике Беларусь;





- содержащихся под стражей в иностранном государстве в связи с выдачей их Республике Беларусь для осуществления уголовного преследования.





Поэтому, чтобы продлить срок содержания под стражей на более длительный срок, чем это возможно по закону, ему предъявили новое обвинение по ч.3. ст. 130 УК РБ: разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц либо повлекшие по неосторожности смерть человека, либо иные тяжкие последствия, по которой максимальный срок лишения свободы составляет 12 лет.





Но даже это допускается законом как крайняя мера, которая должна разумно соизмеряться с тяжестью предусмотренного законом наказания.





Для чего это было сделано? Чтобы Сергей оставался в СИЗО.





Исходя из следственной практики наших органов, блогер может еще до года находится в следственном изоляторе.





Однако такое продление сроков содержания под стражей Тихановского противоречит ст.2 Закона РБ «О порядке и условиях содержания лиц под стражей», которая не допускается дискриминации лиц, содержащихся под стражей, по признакам убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также по иным обстоятельствам.









Для общества очевидно, что Сергей Тихановский пострадал за свои убеждения и требования честных президентских выборов, в которых и сам собирался участвовать, но не смог, так как в тот момент отбывал административный арест.