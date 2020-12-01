Алесин: В окружении Лукашенко могут быть люди с фигой в кармане

– В сети появилась запись разговора «Эйсмонт» и «Латышенка». До этого были опубликованы переговоры с участием «Баскова», «Шакуты» и «Эйсмонт». К какому выводу вы приходите: подлинные эти аудиозаписи или нет?





– Определить это может только очень тщательная техническая экспертиза, к которой будет прибавлено знание взаимоотношений между людьми в окружении Лукашенко: как они друг к другу относятся, как общаются.





Технические возможности по фабрикации аудиозаписей очень широки. Но думаю, не это главное.





Очевидно, что против Лукашенко нарастает информационная атака. Идет попытка скомпрометировать его окружение, чтобы таким образом нанести удар по имиджу и авторитету самого Лукашенко.





В том смысле, что он набирает людей, которые имеют низкие моральные и этические принципы, что говорит о качестве управления и власти.





– Почему люди из ближайшего окружения Лукашенко не комментируют эти записи?





– Если ответить, это значит косвенно подтвердить, что действительно на записи твой голос.





И, возможно, они не имеют на такие действия разрешения. Первое лицо решает: им за себя отвечать, или ему за них.





– С чьей стороны это может быть информационная атака: белорусских спецслужб, русских, поляков или кого?





– С равной степенью вероятности это может быть атака с любой стороны. Учитывая то, что Лукашенко медлит с переходом под полное покровительство своего восточного союзника, то таким путем его могут пытаться понудить к более быстрым шагам.





Возможна и атака с польской стороны, которая заинтересована в том, чтобы Лукашенко ушел: все же он является верным союзником России и соблюдает все военные обязательства.





Некоторые эксперты говорят, что предоставить внешним силам материалы для подобных сливов могли некие люди из окружения Лукашенко. Нельзя отрицать вероятность того, что в его окружении действительно есть люди с фигой в кармане.





В политическом процессе достаточно часто бывшие союзники или приближенные переходят в противоположный лагерь. Допускаю, что такие люди или такой человек есть во властной иерархии Лукашенко.









– Какими техническими возможностями нужно обладать, чтобы перехватить разговоры представителей ближайшего окружения Лукашенко?





– Вопрос, по какой связи велись эти разговоры. Если по обычному мобильному телефону, то эти люди могут работать даже в составе персонала мобильного оператора. Они вполне легко могут снять эти записи, не будучи профессиональными шпионами, а просто людьми, которые негативно настроены к существующей власти.





Если разговоры шли по закрытой защищенной связи, то люди, перехватившие их, могут находится в команде технического обеспечения властной вертикали – может быть, даже технического обеспечения самого Лукашенко и Службы его безопасности.