Лукашенко во время встречи с Лавровым





По мнению политолога Дмитрия Болкунца, недавняя встреча в Минске главы российского МИД Сергея Лаврова и Александра Лукашенко была призвана напомнить о договоренностях, которые не выполнил Лукашенко.





Эксперт полагает, что у Лукашенко просто нет других вариантов, кроме как приступить к выполнению взятых на себя обязательств, например, по реформированию Конституции Беларуси, хотя в последнее время он стал «уходить от этой темы».





Болкунец полагает, что в сложившейся ситуации Лукашенко ощущает неуверенность, и это видно на кадрах со встречи, где он «сидел очень напряженный и с трясущимися руками пытался выслушать, какие приветы ему передают из Сочи».





Если белорусский правитель не прислушается к «привету Путина», который ему «привез» Лавров, Лукашенко, по оценкам Дмитрия Болкунца, грозят санкции от Евросоюза, которые планируется принять 7 декабря. В результате под ограничительными мерами могут оказаться около 400 предприятий в Беларуси и еще примерно 30 бизнесменов.





Частично это может затронуть и интересы России из-за бизнес-связей. К тому же в список может попасть «кто-то из россиян».









«Для России было бы не очень приятно отвечать за Лукашенко», – заявил Болкунец, подчеркнув, что из-за поддержки Кремлем режима Лукашенко произошло падение России в глазах Беларуси.





Политолог полагает, что путь передачи власти Лукашенко достаточно простой. К тому же он был озвучен «в самом начале» протестной активности.





«Это перераспределение полномочий, корректировка Конституции», – сказал Дмитрий Болкунец.





Он указал на необходимость существенно урезать полномочия президента и проведение новых выборов, в которых не будет участвовать Лукашенко.



