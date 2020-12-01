Как сообщается, на записи 22 ноября беседуют люди, голосами похожие на пресс-секретаря Александра Лукашенко Наталью Эйсмонт и его помощника Николая Латышенка. Однако, как и в предыдущие разы, проверить достоверность записи не представляется возможным.





На записи женщина признается, что могла заразиться коронавирусом на совещании по внешнеполитическим вопросам 17 ноября. Тогда она сидела возле «шефа», отделяя его от заразившегося Игоря Петровича (возможно, главы Администрации президента Игоря Сергеенко), который в момент разговора находился уже на ИВЛ. Также сообщается, что «шеф» очень плохо относится к ношению масок, из-за чего на указанном совещании даже больной Игорь Петрович был без маски.





Слово «коронавирус» участники беседы не называют, заменяя его словом «это». Примечательно, а 20 ноября «Наталья Николаевна», уже чувствуя себя плохо, поехала в Гомель с визитом на «Гомсельмаш».





Женщина признается, что хотела бы присутствовать на совещании штаба 22 ноября, но не может это сделать по состоянию здоровья. Она отмечает, что шеф не звонит ей уже три дня «из-за всей этой ситуации» и она переживает из-за этого. Вероятно, имеются ввиду предыдущие сливы, на которых, как сообщается Наталья Эйсмонт и глава Федерации хоккея Дмитрий Басков могли обсуждать поездки по «оппозиционным» дворам Минска с целью срезания ленточек, а также последующего убийства Романа Бонданко.





В беседе женщина также жалуется, что в Администрации Александра Лукашенко сотрудники болеют месяцами. При этом она не исключает, что они просто делают вид, что нездоровы.





20 ноября Александр Лукашенко решил прокомментровать опубликованные в Телеграм-каналах сливы разговоров якобы Дмитрия Баскова, Натальи Эйсмонт и других.





«Если ты намекаешь на последние сливы в телеграм-каналах, отдельные разговоры, переговоры, связанные с гибелью этого парня… Если это, то я тебе должен сказать и всем: не время, потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем. Поверьте, будет очень интересно», — пообещал Александр Лукашенко одному из задавших вопрос во время посещения 20 ноября в Гомеле «Гомсельмаш».





Однако с того момента прошло уже более недели, а власти так ничего и не прокомментировали.



