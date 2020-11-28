Исчезли сразу четыре пророссийских сайта, работающих в Беларуси









Речь идет о сайте по Брестчине (“Берестье News”), Витебщине (“Витьбич”), Гродненщине (“Гродно Daily”) и Могилевщине (“Поднепровье”). Они перестали обновляться с начала ноября, а на днях и вовсе исчезли, сообщает Thinktanks.by со ссылкой на основателя EAST-центра Андрея Елисеева. Не ясно, надолго ли прекратилось это обновление.





Вот примеры сумасшедших утверждений каждого из них:





- Берестье News: Евросоюз требует от Беларуси начала гражданской войны взамен на безвизовый режим.





- Витьбич: США передали Тихановскому коронавирусные пробирки для массового заражения белорусов.





- Гродно Daily: МВФ даст кредит Беларуси в обмен на права сексуальных меньшинств.





- Поднепровье: Белорусская оппозиция заражает население коронавирусом за деньги Сороса.





Сайты прекратили деятельность совсем скоро после того, как опубликовали интервью со Станиславом Бышком из российской организации CIS-EMO, которая с этими самыми сайтами непосредственно связана. В нем Бышок заявил, что создаваемой пророссийской партии “Союз” следует играть на антилукашенковском электорате (подробнее – по ссылке в комментарии) , хотя до недавнего времени эта пропагандистская сеть яро поддерживала правителя и мочила исключительно “змагаров”.